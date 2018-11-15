Оголодавшие птицы прилетели в Новосибирск в поисках еды

Сейчас они кормятся на свалках вблизи города

С наступлением холодов в Новосибирск начали слетаться вороны из соседних регионов
С наступлением холодов в Новосибирск начали слетаться вороны из соседних регионов

В Новосибирск начали возвращаться чёрные вороны — крупные птицы прилетают в город на зимовку.


По словам орнитолога Алексея Яновского, с первым снегом и усилением морозов количество зимующих в городе ворон будет постепенно расти.


«Прилетают на зимовку чёрные вороны. Их пока не много, они кормятся на свалках. Прилетают к нам из Кемеровской области и Красноярского края. Чёрные вороны отличаются от наших серых.


Днём в районах свалок они кормятся, а ночью они прилетают в городские парки и скверы.


Максимальное их количество в городе будет в феврале, когда свалки засыплет снегом, и птицы начнут прилетать в город и беспокоить горожан», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


Похожая картина наблюдалась в Новосибирске и зимой 2016 года: ворон в городе было так много, что некоторые жители центра города не могли уснуть из-за птичьего крика.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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