Оголодавшие птицы прилетели в Новосибирск в поисках еды
Сейчас они кормятся на свалках вблизи города
В Новосибирск начали возвращаться чёрные вороны — крупные птицы прилетают в город на зимовку.
По словам орнитолога Алексея Яновского, с первым снегом и усилением морозов количество зимующих в городе ворон будет постепенно расти.
«Прилетают на зимовку чёрные вороны. Их пока не много, они кормятся на свалках. Прилетают к нам из Кемеровской области и Красноярского края. Чёрные вороны отличаются от наших серых.
Днём в районах свалок они кормятся, а ночью они прилетают в городские парки и скверы.
Максимальное их количество в городе будет в феврале, когда свалки засыплет снегом, и птицы начнут прилетать в город и беспокоить горожан», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
Похожая картина наблюдалась в Новосибирске и зимой 2016 года: ворон в городе было так много, что некоторые жители центра города не могли уснуть из-за птичьего крика.
В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова