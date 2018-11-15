Новосибирцев просят отдать мелочь за редкие 100-рублёвки

Акция будет идти всю неделю

Собранную мелочь нужно расфасовать по номиналам перед тем, как отнести в банк 
Собранную мелочь нужно расфасовать по номиналам перед тем, как отнести в банк 

В Новосибирске организовали неделю приёма монет — новосибирцы могут принести накопившуюся мелочь и получить в подарок памятные монеты и 100-рублёвые купюры.


Акцию проведут на следующей неделе, с 19 по 24 ноября, в отделении ВТБ на улице Фрунзе, об этом сообщили в пресс-службе банка по СФО. 


«Сегодня многие предпочитают не носить с собой монеты — они оседают в копилках граждан и исчезают из денежного оборота. Это негативно сказывается на состоянии финансового рынка страны. Чтобы продлить активную жизнь монет в денежном обороте, обменяйте их в банке ВТБ на бумажные купюры», — рассказали в ВТБ.


Мелочь на общую сумму меньше тысячи рублей новосибирцам обещают разменять бумажными купюрами, а часть суммы выдать памятной 25-рублёвой монетой. За сумму больше тысячи — размен и памятную 100-рублёвую банкноту. 


«К примеру, вы принесли 1000 рублей различными монетами — кассир банка выдаст вам 975 рублей крупными деньгами и плюсом монету номиналом в 25 рублей», — объяснили в пресс-службе банка. 


Монеты принимают только в одном отделении ВТБ — на улице Фрунзе, 234/1. Перед тем как сдавать мелочь, её нужно расфасовать по номиналам, а в банк взять с собой паспорт.


Акции по приёму монет регулярно проводят в банках Новосибирска. В прошлом году её проводил Центральный банк РФ — к ней присоединились несколько банков города. Тогда за неделю новосибирцы сдали мелочь почти на 6 миллионов рублей.

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