Депутатам предложили кандидатуру нового прокурора Новосибирской области

Возможного сменщика Владимира Фалилеева нашли в соседнем регионе

Яков Хорошев работает прокурором Алтайского края больше 9 лет
Яков Хорошев работает прокурором Алтайского края больше 9 лет

Сегодня, 15 ноября, конкурсная комиссия Заксобрания Новосибирской области рассмотрит кандидатуру нового областного прокурора.


«Будет рассматриваться [на эту должность] прокурор Алтайского края <...> Хорошев», — сообщил корреспонденту НГС председатель конкурсной комиссии, вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров. 


Якову Хорошеву 62 года. С 29 января 2009 года он возглавляет прокуратуру Алтайского края. До назначения на эту должность работал заместителем прокурора Республики Бурятия, сообщается на сайте краевой прокуратуры.


Прежний прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, проработавший на этом посту больше трёх лет, ушёл на пенсию.

Прочтений: 2031

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