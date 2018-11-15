В Новосибирске начали торговать вином нового урожая

Если не выпить его до Нового года, вино придёт в негодность

Полки в супермаркете «Мегас» уже забиты Beaujolais Nouveau





В Новосибирских магазинах и ресторанах появилось вино урожая 2018 года. Цена бутылки начинается от 900 рублей.







День молодого вина Beaujolais Nouveau отмечается во Франции и многих других странах мира в третий четверг ноября. Часть ритейлеров выставила вино нового урожая Beaujolais Nouveau в торговые залы ещё накануне.





Так, корреспондент НГС видел это вино в супермаркете сети «Мегас», где вино производства компании Trilles продается по 936 рублей. В cети «Галерея вин» и в «Универсаме» на Ленина представлена продукция производителя Trenel (около 900 рублей за бутылку). Во всех случаях это единственное наименование молодого вина, которое имеется в наличии сегодня. Владелец «Галереи» Вилор Коляда отмечает, что поставки «Божоле» в этом году в принципе ниже, чем раньше.







Выбор нового вина, впрочем, беднеет год от года. Например, в 2015 году в том же «Универсаме» имелась продукция сразу трёх производителей.





Божоле Нуво в «Универсаме» стоит 851 рубль





Вино Beaujolais Nouveau производится в одноименном регионе Франции, который административно относится к провинции Бургундия, но имеет самостоятельное название контролируемого происхождения (AOC). Вино делается преимущественно из винограда сорта гамэ (не менее 85%) и разливается по бутылкам сразу после окончания ферментации. В результате это вино практически не подлежит хранению. Считается, что его нужно выпить в течение нескольких недель после Дня молодого вина.





Кроме Beaujolais Nouveau на рынке сегодня присутствует и российское молодое вино. Самый крупный производитель такого рода продукции сейчас — это краснодарская винодельня «Шато Тамань», которая выпускает целую линейку молодых вин из разных сортов винограда.





Исторически Праздник молодого вина можно отнести к региональным гастрономическим фестивалям. В Новосибирске уже четвёртый год проходит похожее мероприятие — День пеляди.