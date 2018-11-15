Пешеход пошёл в темноте через Чуйский тракт и попал под фургон
Мужчина переходил дорогу рядом с переходом
Утром 15 ноября на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» водитель фургона «Форд» сбил пешехода — пострадавшего увезли в больницу с тяжёлыми травмами.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:20 на 54-м километре автодороги в Искитимском районе области.
«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, двигался со стороны Новосибирска в сторону Искитима. На 54-м километре трассы он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На вид пострадавшему около 40 лет», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.
По её словам, личность пострадавшего мужчины пока не установлена. В результате аварии он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы нижних конечностей.
«В связи с увеличившимся количеством ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция напоминает, что дорогу необходимо переходить по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы в одежде. Водителям необходимо быть внимательными на дороге», — добавила Евгения Табатчикова.
Ночью 15 ноября в Новосибирске на «Родниках» 21-летняя девушка за рулём «Хонды Торнео» врезалась в стоящий грузовик: девушку с места аварии увезли в больницу.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Евгенией Табатчиковой