Пешеход пошёл в темноте через Чуйский тракт и попал под фургон

Сбитого пешехода с многочисленными переломами увезли в больницу





Утром 15 ноября на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» водитель фургона «Форд» сбил пешехода — пострадавшего увезли в больницу с тяжёлыми травмами.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:20 на 54-м километре автодороги в Искитимском районе области.





«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, двигался со стороны Новосибирска в сторону Искитима. На 54-м километре трассы он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На вид пострадавшему около 40 лет», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.





По её словам, личность пострадавшего мужчины пока не установлена. В результате аварии он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы нижних конечностей.





«В связи с увеличившимся количеством ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция напоминает, что дорогу необходимо переходить по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы в одежде. Водителям необходимо быть внимательными на дороге», — добавила Евгения Табатчикова.





Ночью 15 ноября в Новосибирске на «Родниках» 21-летняя девушка за рулём «Хонды Торнео» врезалась в стоящий грузовик: девушку с места аварии увезли в больницу.