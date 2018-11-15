На Фрунзе загорелся 25-этажный дом: пламя видно на балконе
Подробности происшествия выясняются
Утром 15 ноября на улице Фрунзе загорелся 25-этажный дом — пламя вырывалось с лоджии.
Очевидцы сообщили в редакцию о пожаре около 9 часов утра.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО уточнили, что в 9:05 открытое горение ликвидировали. На лоджии огонь распространился на 3 кв. м.
«В подъезде задымление было незначительное. Вскрыли дверь в квартиру, установили автолестницу, эвакуация не требовалась», — пояснили в МЧС. Оказалось, что в квартире никого не было.
Причина пожара пока устанавливается.
На прошлой неделе житель Кольцово спас соседа, который задыхался в загоревшейся квартире.
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Елена Громкова
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