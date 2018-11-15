На Фрунзе загорелся 25-этажный дом: пламя видно на балконе

Пожар случился недалеко от пересечения с улицей Ольги Жилиной





Утром 15 ноября на улице Фрунзе загорелся 25-этажный дом — пламя вырывалось с лоджии.





Очевидцы сообщили в редакцию о пожаре около 9 часов утра.





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО уточнили, что в 9:05 открытое горение ликвидировали. На лоджии огонь распространился на 3 кв. м.





«В подъезде задымление было незначительное. Вскрыли дверь в квартиру, установили автолестницу, эвакуация не требовалась», — пояснили в МЧС. Оказалось, что в квартире никого не было.





Причина пожара пока устанавливается.









Загорелся 25-этажный дом





На прошлой неделе житель Кольцово спас соседа, который задыхался в загоревшейся квартире.