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На Фрунзе загорелся 25-этажный дом: пламя видно на балконе

Подробности происшествия выясняются

Пожар случился недалеко от пересечения с улицей Ольги Жилиной
Пожар случился недалеко от пересечения с улицей Ольги Жилиной


Утром 15 ноября на улице Фрунзе загорелся 25-этажный дом — пламя вырывалось с лоджии.


Очевидцы сообщили в редакцию о пожаре около 9 часов утра.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО уточнили, что в 9:05 открытое горение ликвидировали. На лоджии огонь распространился на 3 кв. м.


«В подъезде задымление было незначительное. Вскрыли дверь в квартиру, установили автолестницу, эвакуация не требовалась», — пояснили в МЧС. Оказалось, что в квартире никого не было.


Причина пожара пока устанавливается.



Загорелся 25-этажный дом
Загорелся 25-этажный дом


На прошлой неделе житель Кольцово спас соседа, который задыхался в загоревшейся квартире.

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