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На железнодорожном вокзале начали принимать голоса за новые названия аэропортов

Пункты открыли на 34 вокзалах страны

Пассажиры смогут выбрать новое имя аэропорту на вокзале
Пассажиры смогут выбрать новое имя аэропорту на вокзале


На железнодорожном вокзале Новосибирска открылся пункт для голосования за «Великие имена России» — пассажирам предлагают выбрать новые имена аэропортам.


«Пункты для голосования проекта "Великие имена России" открыты на 34 вокзалах ОАО "РЖД". До 30 ноября посетители этих вокзалов могут выбрать имя великого российского деятеля для одного из 47 аэропортов страны, приняв участие в заключительном этапе конкурса. Стойки для голосования установлены на вокзалах большинства городов-участников проекта: в Москве (Белорусский, Киевский и Павелецкий вокзалы), Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и других», — сообщает пресс-центр РЖД.


Найти пункты голосования на вокзалах можно по брендированным стойкам «Великие имена России». За каждой из них работают волонтеры, которые помогут желающим проголосовать и ответят на их вопросы. 


«Голосование проходит по принципу "один человек — один голос", при этом выбирать имя разрешено для любого из 47 аэропортов. По словам организаторов, весь процесс голосования займет 1–2 минуты. Итоги конкурса будут подведены 5 декабря», — добавили в РЖД.


Общественная палата РФ и несколько некоммерческих организаций организовали проект «Великие имена России» и предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам. 


Сейчас новосибирскому аэропорту выбирают имя одного из трёх кандидатов — Евгения Мешалкина, Александра Покрышкина или Валерия Чкалова. Именно они набрали наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса.

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