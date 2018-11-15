«Хонда» въехала в припаркованный грузовик на «Родниках»: одну девушку увезли в больницу
Пострадавшая была за рулём легкового автомобиля
Ночью 15 ноября в Новосибирске на «Родниках» 21-летняя девушка за рулём «Хонды Торнео» врезалась в стоящий грузовик.
ДТП случилось в 00:30. Девушка ехала по дороге без названия со стороны Мясниковой в сторону Столетова. «Напротив дома
По предварительному диагнозу, девушка получила сотрясение головного мозга и различные ушибы, её отвезли в больницу, а после того, как она получила медпомощь, её отправили домой.
Известно, что водительский стаж пострадавшей начался в 2016 году.
Днём накануне другая «Хонда» попала в аварию на Даргомыжского в Заельцовском районе — она перевернулась на крышу.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Анной Варновской