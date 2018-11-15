«Хонда» въехала в припаркованный грузовик на «Родниках»: одну девушку увезли в больницу

Пострадавшая была за рулём легкового автомобиля

Авария случилась недалеко от развязки с улицей Курчатова





Ночью 15 ноября в Новосибирске на «Родниках» 21-летняя девушка за рулём «Хонды Торнео» врезалась в стоящий грузовик.





ДТП случилось в 00:30. Девушка ехала по дороге без названия со стороны Мясниковой в сторону Столетова. «Напротив дома № 25/1 Столетова совершила столкновение со стоящим на проезжей части в попутном направлении а/м ГАЗ-2834», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





По предварительному диагнозу, девушка получила сотрясение головного мозга и различные ушибы, её отвезли в больницу, а после того, как она получила медпомощь, её отправили домой.





Известно, что водительский стаж пострадавшей начался в 2016 году.





Днём накануне другая «Хонда» попала в аварию на Даргомыжского в Заельцовском районе — она перевернулась на крышу.