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«Хонда» въехала в припаркованный грузовик на «Родниках»: одну девушку увезли в больницу

Пострадавшая была за рулём легкового автомобиля

Авария случилась недалеко от развязки с улицей Курчатова
Авария случилась недалеко от развязки с улицей Курчатова


Ночью 15 ноября в Новосибирске на «Родниках» 21-летняя девушка за рулём «Хонды Торнео» врезалась в стоящий грузовик.


ДТП случилось в 00:30. Девушка ехала по дороге без названия со стороны Мясниковой в сторону Столетова. «Напротив дома № 25/1 Столетова совершила столкновение со стоящим на проезжей части в попутном направлении а/м ГАЗ-2834», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.


По предварительному диагнозу, девушка получила сотрясение головного мозга и различные ушибы, её отвезли в больницу, а после того, как она получила медпомощь, её отправили домой.


Известно, что водительский стаж пострадавшей начался в 2016 году.


Днём накануне другая «Хонда» попала в аварию на Даргомыжского в Заельцовском районе — она перевернулась на крышу.

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