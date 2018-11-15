Юной супермодели из Новосибирска сломали нос на школьном уроке

Причиной перелома стал баскетбольный мяч

Мама Кати сфотографировала ее почти сразу после удара
Мама Кати сфотографировала ее почти сразу после удара


Сегодня днем 7-летняя обладательница титула «Детская супермодель России» Катя Турсукова сломала нос на уроке физкультуры. Причиной перелома стал баскетбольный мяч.


«Ребенок пошел в первый класс в этом году. Сегодня забираю ее со школы, увидела просто синий нос, показала ее [Катю] учителю начальных классов, спрашиваю, что это такое, она говорит: "Не знаю, дети были на уроке физкультуры". Я ребенка одела, вывела на улицу, приложила снег. Потом мы поехали до аптеки, купили гепариновую мазь, намазали. У меня брат и старший сын медики, я отправила им фотографию [Кати], которую сделала в машине. Они сказали: "Езжайте в «травму»", <…> мы приехали туда, нам сделали рентген. В общем, что нам рассказала Катя, — это был удар мячом в нос. Мяч был баскетбольный, и нам констатировали перелом носа с обеих сторон, <…> пока без смещения, но сказали наблюдать, потому что по рентгену пока не видно, будет смещение или нет. Сейчас ребенок спит, но ситуация серьезная, поскольку Катя занимается модельным бизнесом 2,5 года, у нас это первая травма, и такая серьезная», — рассказала корреспонденту НГС мама первоклассницы Ирина Турсукова.


Девочка появляется на обложках журналов с двух лет
Девочка появляется на обложках журналов с двух лет


Мама пострадавшей девочки считает, что в спортзале во время урока занимались дети из двух классов — старшеклассники и первоклашки.Она уверена, что старшие ребята занимались баскетболом и случайно попали девочке в нос мячом. 


По словам Ирины Турсуковой, в этот день все учителя и директор школы были на премии «Учитель года», поэтому о происшествии узнали вечером. Сейчас родители девочки передали информацию в полицию.


Катя Турсукова завоевала звание «Детской супермодели России» в 2016 году, когда ей было четыре года, но впервые появилась на обложке журнала еще в два года — публикация была в свадебном журнале, там девочка предстала в образе Красной Шапочки.

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