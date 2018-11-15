Юной супермодели из Новосибирска сломали нос на школьном уроке

Мама Кати сфотографировала ее почти сразу после удара





Сегодня днем 7-летняя обладательница титула «Детская супермодель России» Катя Турсукова сломала нос на уроке физкультуры. Причиной перелома стал баскетбольный мяч.







«Ребенок пошел в первый класс в этом году. Сегодня забираю ее со школы, увидела просто синий нос, показала ее [Катю] учителю начальных классов, спрашиваю, что это такое, она говорит: "Не знаю, дети были на уроке физкультуры". Я ребенка одела, вывела на улицу, приложила снег. Потом мы поехали до аптеки, купили гепариновую мазь, намазали. У меня брат и старший сын медики, я отправила им фотографию [Кати], которую сделала в машине. Они сказали: "Езжайте в «травму»", <…> мы приехали туда, нам сделали рентген. В общем, что нам рассказала Катя, — это был удар мячом в нос. Мяч был баскетбольный, и нам констатировали перелом носа с обеих сторон, <…> пока без смещения, но сказали наблюдать, потому что по рентгену пока не видно, будет смещение или нет. Сейчас ребенок спит, но ситуация серьезная, поскольку Катя занимается модельным бизнесом 2,5 года, у нас это первая травма, и такая серьезная», — рассказала корреспонденту НГС мама первоклассницы Ирина Турсукова.







Девочка появляется на обложках журналов с двух лет





Мама пострадавшей девочки считает, что в спортзале во время урока занимались дети из двух классов — старшеклассники и первоклашки.Она уверена, что старшие ребята занимались баскетболом и случайно попали девочке в нос мячом.





По словам Ирины Турсуковой, в этот день все учителя и директор школы были на премии «Учитель года», поэтому о происшествии узнали вечером. Сейчас родители девочки передали информацию в полицию.







Катя Турсукова завоевала звание «Детской супермодели России» в 2016 году, когда ей было четыре года, но впервые появилась на обложке журнала еще в два года — публикация была в свадебном журнале, там девочка предстала в образе Красной Шапочки.

