«Ноябрь без морозов»: в центре Новосибирска распустились листья сирени

Читатель связал это с тёплой погодой

Сирень распустилась на улице Романова

Сегодня, 14 ноября, в центре Новосибирска, несмотря на холод и снег, распустились почки сирени.







Фотографии распустившихся листьев растений в редакцию НГС прислал читатель Иван.







«Сфотографировал час назад на улице Романова. Сказочный тёплый октябрь и ноябрь без морозов привели к тому, что сирень в центре города не только набухла почками, но и выстрелила листьями», — сообщил в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографии.





Корреспондент НГС направил запрос в Центральный ботанический сад СО РАН с просьбой прокомментировать необычное явление.





В начале ноября в Академгородке, несмотря на холод, зацвела жимолость — учёные сказали, что это случилось из-за тёплой осени.