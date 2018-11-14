«Ноябрь без морозов»: в центре Новосибирска распустились листья сирени
Читатель связал это с тёплой погодой
Сегодня, 14 ноября, в центре Новосибирска, несмотря на холод и снег, распустились почки сирени.
Фотографии распустившихся листьев растений в редакцию НГС прислал читатель Иван.
«Сфотографировал час назад на улице Романова. Сказочный тёплый октябрь и ноябрь без морозов привели к тому, что сирень в центре города не только набухла почками, но и выстрелила листьями», — сообщил в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографии.
Корреспондент НГС направил запрос в Центральный ботанический сад СО РАН с просьбой прокомментировать необычное явление.
В начале ноября в Академгородке, несмотря на холод, зацвела жимолость — учёные сказали, что это случилось из-за тёплой осени.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже 47 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Дмитрий Здорников
Фото читателя