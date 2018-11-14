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«Ноябрь без морозов»: в центре Новосибирска распустились листья сирени

Читатель связал это с тёплой погодой

Сирень распустилась на улице Романова
Сирень распустилась на улице Романова

Сегодня, 14 ноября, в центре Новосибирска, несмотря на холод и снег, распустились почки сирени.


Фотографии распустившихся листьев растений в редакцию НГС прислал читатель Иван.


«Сфотографировал час назад на улице Романова. Сказочный тёплый октябрь и ноябрь без морозов привели к тому, что сирень в центре города не только набухла почками, но и выстрелила листьями», — сообщил в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографии.


Корреспондент НГС направил запрос в Центральный ботанический сад СО РАН с просьбой прокомментировать необычное явление.


В начале ноября в Академгородке, несмотря на холод, зацвела жимолость — учёные сказали, что это случилось из-за тёплой осени.

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