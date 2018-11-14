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Хоккей: «Сибирь» проиграла китайской команде в домашнем матче

Последнюю шайбу гости забили в пустые ворота

«Сибирь» не смогла забить ни одной шайбы в третьем периоде
«Сибирь» не смогла забить ни одной шайбы в третьем периоде


Сегодня, 14 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла пекинскому «Куньлунь Ред Стару» со счётом 2:4.


Первый гол в матче уже на 2-й минуте игры забил нападающий «Сибири» Максим Казаков, приняв пас от Дмитрия Саюстова. Спустя 14 минут гости сравняли счёт — шайбу забил нападающий Майкл Латта.



Во втором периоде, на 37-й минуте, нападающий «Сибири» Жильбер Брюле удвоил превосходство, забив первую шайбу с начала сезона.


Последний период матча прошёл за лидерством пекинской команды. На 51-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Куньлуня» Оскар Бартулис — 2:2. А ещё через минуту пекинский игрок Джастин Фонтэйн добился превосходства своей команды, забив ещё одну шайбу в ворота «Сибири» — 2:3.


Заключительную шайбу в матче забил нападающий «Куньлуня» Майк Латте в пустые ворота на 60-й минуте матча.



Последний матч «Сибири» против «Куньлуня» прошёл в начале 2018 года. Тогда «Сибирь» проиграла матч в гостях со счётом 4:7.


По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в пятницу, 16 ноября, с хабаровским «Амуром».

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