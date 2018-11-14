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Любители автохлама: Новосибирск назвали столицей подержанных авто

За восемь месяцев 2018 года новосибирцы купили больше 50 тысяч машин с пробегом

За последнее время рынок авто с пробегом в Новосибирске сократился на 1%
За последнее время рынок авто с пробегом в Новосибирске сократился на 1%


Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок легковых автомобилей с пробегом и назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в январе–сентябре 2018 года. 


В числе лидеров оказался и Новосибирск: по количеству проданных подержанных машин город занял первое место из десяти возможных.


«В рейтинге <…> городов лидирует Новосибирск, жители которого с января по сентябрь нынешнего года приобрели 51,2 тысячи автомобилей с пробегом (–1%). На втором месте — Екатеринбург, вторичный рынок которого вырос на 4% и составил 36,4 тысячи единиц. На третьей строчке находится Краснодар, в котором за отчетный период было перепродано 34,6 тысячи автомобилей (+5%)», — сообщили аналитики агентства «Автостат».


Из соседних городов в рейтинг также попали Омск (34,2 тысячи штук, +2%) и Красноярск (32,6 тысячи машин, +4%).


Аналитики также отметили, что рынок поддержанных авто в крупных городах России практически не меняется.


На днях стало известно, что продажи отечественной LADA Vesta в Новосибирской области за год подскочили на 74%. Реализация модели в целом на российском рынке также показывает высокие темпы прироста — 61%.

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