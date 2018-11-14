Любители автохлама: Новосибирск назвали столицей подержанных авто
За восемь месяцев 2018 года новосибирцы купили больше 50 тысяч машин с пробегом
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок легковых автомобилей с пробегом и назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в январе–сентябре 2018 года.
В числе лидеров оказался и Новосибирск: по количеству проданных подержанных машин город занял первое место из десяти возможных.
«В рейтинге <…> городов лидирует Новосибирск, жители которого с января по сентябрь нынешнего года приобрели 51,2 тысячи автомобилей с пробегом
Из соседних городов в рейтинг также попали Омск (34,2 тысячи штук,
Аналитики также отметили, что рынок поддержанных авто в крупных городах России практически не меняется.
На днях стало известно, что продажи отечественной LADA Vesta в Новосибирской области за год подскочили на 74%. Реализация модели в целом на российском рынке также показывает высокие темпы прироста — 61%.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой