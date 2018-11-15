Городские и областные чиновники заказали у неизвестных художников картины маслом за 400 тысяч

Заказы от мэрии и правительства Новосибирска появились в одно время на портале госзакупок

На одной из таких картин, которые пишут художники для чиновников, изображён оперный театр и сквер у него
На одной из таких картин, которые пишут художники для чиновников, изображён оперный театр и сквер у него


Власти Новосибирска и Новосибирской области заказали 30 картин для подарков гостям города.


Два заказа на работы художников появились на сайте госзакупок в начале ноября — по одному от мэрии Новосибирска и областного правительства. Муниципальное «Хозяйственное управление» разместило заказ на 257 333 рубля 40 копеек на изготовление 20 художественных картин, а в правительстве заказали 10 картин на общую сумму 155 тысяч рублей.


Все картины, заказанные городскими чиновниками, по одной цене — около 13 тысяч рублей. А правительство готово закупить разные картины — по 12 тысяч, 16,5 тысячи и 20,5 тысячи рублей.


Тендер правительства Новосибирской области выиграл индивидуальный предприниматель Константин Каднов, взявшийся за заказ за 102 тысячи рублей.


«Это подарки, сувениры, которые дарят наши чиновники [гостям города]. Это такие же картины, как и те, что висят в любой картинной галерее. Подрамник, рама, холст, масло… На всех картинах — виды Новосибирска: самые известные места, фонтаны. Часто оперный в разных ракурсах изображают. Иногда какие-нибудь предприятия заказывают нарисовать. Например, с видами НЗХК заказывали на их юбилей. <…> Это же обычный заказ: закончились картины, закончились сувениры. Это как канцелярские товары — материал, который постоянно необходим и постоянно заканчивается», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Константин Каднов.


По словам предпринимателя, стоимость картины зависит от её размеров. Картина размером 45x60 см в итоге обходится бюджету к завершению торгов примерно в 8 тысяч рублей, средняя с размерами сторон 60x80 см — в пределах 10 тысяч, а большая 70x100 см стоит около 15 тысяч.


По данным базы «Контур-Фокус», индивидуальный предприниматель Константин Каднов занимается 30 видами деятельности — от производства изделий народных промыслов, ремонта машин и различного электрооборудования до сбора, обработки сточных вод, разработки компьютерного ПО, строительно-монтажных и кровельных работ и пр.


«Мы работаем, можно сказать, за еду. <…> Материал там недешёвый: рама, холст, набор красок, лаки разные. Плюс работа художника и сроки сжатые. <…> 


Это неизвестные художники. Вот что вы, например, обо мне слышали раньше? Я тоже пишу картины. Но сейчас больше организую работу. 


<…> Для сравнения, картины подобного размера, но от известных городских художников, стоят в пределах 50–100 тысяч рублей. Да и мы выполняем заказы для частных лиц по ценам раза в четыре выше, чем на госзакупках», — пояснил Константин Каднов.


В мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС пояснили, что картины «закупаются для вручения мэром предприятиям, организациям и учреждениям Новосибирска, отмечающим даты своего основания». Корреспондент также направил запрос НГС в правительство области, но ответ на него за 2 дня не подготовили.


В августе 2018 года мэрия заказывала 4 тысячи нагрудных знаков для трудолюбивых новосибирцев. Общая стоимость знаков и футляров к ним составила 1,4 миллиона рублей. А в июне правительство Новосибирской области разыскивало 14 подарочных наборов посуды из хрусталя с позолотой на сумму 255 тысяч рублей.

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