Отец заключён под стражу за частые избиения 4-летнего сына

Следствие считает, что 31-летний новосибирец регулярно избивал четырёхлетнего сына . 12 ноября в отношении отца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев).

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Дмитрий Здорников

Фото Андрей Стенин (РИА Новости)

