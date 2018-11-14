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Отец заключён под стражу за частые избиения 4-летнего сына

Меру пресечения подозреваемому вынес Калининский районный суд

Судебное заседание проходило в Калининском районном суде
Судебное заседание проходило в Калининском районном суде

Суд в Новосибирске заключил под стражу 31-летнего жителя Калининского района, которого подозревают в частых избиениях сына.


«Сейчас фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание проходило в Калининском районном суде», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО Дмитрий Чечулин.


Как уточнили в СК, мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца — до 11 января.


Следствие считает, что 31-летний новосибирец регулярно избивал четырёхлетнего сына. 12 ноября в отношении отца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев).

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