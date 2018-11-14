Отец заключён под стражу за частые избиения 4-летнего сына
Меру пресечения подозреваемому вынес Калининский районный суд
Суд в Новосибирске заключил под стражу 31-летнего жителя Калининского района, которого подозревают в частых избиениях сына.
«Сейчас фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание проходило в Калининском районном суде», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО Дмитрий Чечулин.
Как уточнили в СК, мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца — до 11 января.
Следствие считает, что 31-летний новосибирец регулярно избивал четырёхлетнего сына. 12 ноября в отношении отца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев).
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Андрей Стенин (РИА Новости)