Золы станет меньше: энергетики придумали, куда деть отходы новосибирских ТЭЦ

Золу можно будет пустить на производство стройматериалов и дорожные работы





Энергетики «Сибирской генерирующей компании» планируют сократить количество золы и шлаков на золоотвалах у новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — информация об этом появилась на днях на сайте мэрии Новосибирска.







«Уведомления размещены на официальном сайте Новосибирска для информирования общественности о том, что СГК планирует разработку и утверждение документации на технологию получения золошлакового материала с выполнением всех необходимых лабораторных исследований золошлаков. Данные уведомления носят исключительно информативный характер, в соответствии с ними







не предполагается строительства новых или расширения существующих золоотвалов»,



— пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.





В пример энергетики привели опыт красноярского филиала компании, где золу применяют для рекультивации земли, производства стройматериалов и в дорожном строительстве.





«Например, в Германии и Дании использование золошлаковых отходов (ЗШО) в производстве строительных материалов достигает практически 100 процентов их годового выхода. При этом в Германии вообще запрещено иметь золошлакоотвалы. До 50–70 процентов годового выхода ЗШО используют в США, Великобритании, Польше, Китае», — цитируется на сайте СГК директор красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.



В июне «Сибирская генерирующая компания» запросила для нового золоотвала 43 гектара земли в Новосибирском районе: там планировалось складировать золошлаковые отходы с ТЭЦ-4.