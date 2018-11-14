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Золы станет меньше: энергетики придумали, куда деть отходы новосибирских ТЭЦ

Сейчас золоотвалы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 проходят экспертизы

Золу можно будет пустить на производство стройматериалов и дорожные работы
Золу можно будет пустить на производство стройматериалов и дорожные работы


Энергетики «Сибирской генерирующей компании» планируют сократить количество золы и шлаков на золоотвалах у новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — информация об этом появилась на днях на сайте мэрии Новосибирска.


«Уведомления размещены на официальном сайте Новосибирска для информирования общественности о том, что СГК планирует разработку и утверждение документации на технологию получения золошлакового материала с выполнением всех необходимых лабораторных исследований золошлаков. Данные уведомления носят исключительно информативный характер, в соответствии с ними 


не предполагается строительства новых или расширения существующих золоотвалов»,


— пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


В пример энергетики привели опыт красноярского филиала компании, где золу применяют для рекультивации земли, производства стройматериалов и в дорожном строительстве.


«Например, в Германии и Дании использование золошлаковых отходов (ЗШО) в производстве строительных материалов достигает практически 100 процентов их годового выхода. При этом в Германии вообще запрещено иметь золошлакоотвалы. До 50–70 процентов годового выхода ЗШО используют в США, Великобритании, Польше, Китае», — цитируется на сайте СГК директор красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.


В июне «Сибирская генерирующая компания» запросила для нового золоотвала 43 гектара земли в Новосибирском районе: там планировалось складировать золошлаковые отходы с ТЭЦ-4.

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