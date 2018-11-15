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В Новосибирске открываются катки: «Спартак» объявил о бесплатном входе и прокате в день открытия

Ещё один бесплатный каток откроют только в середине декабря

Каток на «Спартаке» заработает в субботу в 11:00
Каток на «Спартаке» заработает в субботу в 11:00


В Новосибирске начинают работать катки — один из них уже назвал дату открытия: 17 ноября новосибирцы могут прийти на стадион «Спартак».


«Каток стадиона "Спартак" начнет свою работу 17 ноября с 11:00. В 17:00 17 ноября состоится праздничное открытие. На катке имеются теплая раздевалка, туалет, предоставляется услуга по заточке коньков, будет открыто кафе», — сообщили корреспонденту НГС на стадионе. 


На стадионе подчеркнули, что 17 ноября в честь открытия катка будут бесплатными вход и прокат. 


В другие дни выход на лёд с прокатными коньками для взрослых — 150 рублей в час, для детей и пенсионеров — 70 рублей в час. А выход на лёд со своими коньками — 100 и 50 рублей соответственно.


В парке «Берёзовая роща» сообщили, что также уже заливают каток — есть вероятность, что его тоже откроют в ближайшие выходные. Информации о ценах на услуги этой площадки пока нет.


В середине декабря в Центральном парке Новосибирска откроется каток с бесплатным входом — его начнут готовить через неделю, рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


Кроме того, в этом году каток появится на Михайловской набережной — его сделают с помощью частного инвестора

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