В Новосибирске открываются катки: «Спартак» объявил о бесплатном входе и прокате в день открытия

Ещё один бесплатный каток откроют только в середине декабря

Каток на «Спартаке» заработает в субботу в 11:00





В Новосибирске начинают работать катки — один из них уже назвал дату открытия: 17 ноября новосибирцы могут прийти на стадион «Спартак».





«Каток стадиона "Спартак" начнет свою работу 17 ноября с 11:00. В 17:00 17 ноября состоится праздничное открытие. На катке имеются теплая раздевалка, туалет, предоставляется услуга по заточке коньков, будет открыто кафе», — сообщили корреспонденту НГС на стадионе.





На стадионе подчеркнули, что 17 ноября в честь открытия катка будут бесплатными вход и прокат.





В другие дни выход на лёд с прокатными коньками для взрослых — 150 рублей в час, для детей и пенсионеров — 70 рублей в час. А выход на лёд со своими коньками — 100 и 50 рублей соответственно.





В парке «Берёзовая роща» сообщили, что также уже заливают каток — есть вероятность, что его тоже откроют в ближайшие выходные. Информации о ценах на услуги этой площадки пока нет.





В середине декабря в Центральном парке Новосибирска откроется каток с бесплатным входом — его начнут готовить через неделю, рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Кроме того, в этом году каток появится на Михайловской набережной — его сделают с помощью частного инвестора.