Путин наградил орденом учёного из Академгородка

Он проработал директором института СО РАН 42 года

Александр Скринский (на фото слева) получит награду из рук президента уже сегодня
Александр Скринский (на фото слева) получит награду из рук президента уже сегодня

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта новосибирского учёного Александра Скринского.


Указ президента опубликован сегодня, 14 ноября, на государственном портале правовой информации. Научный руководитель Института ядерной физики СО РАН Александр Скринский удостоен награды с формулировкой «за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу».


Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ИЯФ СО РАН, сейчас Александр Скринский находится в Москве на церемонии вручения награды.


Александр Скринский стал академиком в 1970 году в возрасте 34 лет. Через 7 лет, после смерти основателя института Герша Будкера, Скринский возглавил ИЯФ и руководил им до 2015 года. Согласно базе данных ИЯФ СО РАН, Скринский является автором 300 научных работ.


Среди тем научных работ Александра Скринского — применение синхротронного излучения в различных областях науки и техники. Также учёный занимался созданием новых видов лазеров на свободных электронах, развитием электронно-лучевых технологий, медицинской техники и систем безопасности.


В 2006 году Александр Скринский стал лауреатом Государственной премии — ему вручили диплом, почётный знак и денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.


Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил на должность министра науки заместителя директора Института ядерной физики СО РАН Алексея Васильева.

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