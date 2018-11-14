Здоровые и годные: пять сотен новосибирцев отправились служить в армии

Призвали ещё не всех — военкоматы ждут новобранцев до конца декабря

Всего на службу призовут около 2500 жителей области





В военном комиссариате Новосибирской области рассказали о ходе осеннего призыва — с 1 октября служить отправились 500 новосибирцев.





«На призывные комиссии вызывается порядка 12 тысяч призывников. Это те граждане, которые по закону должны пройти призывную комиссию. Часть из них будут освобождены по состоянию здоровья, часть — получит отсрочку, в основном по образованию. Какая-то часть, которая потеряла отсрочку по образованию, будут призваны. Это около 2500 человек. На протяжении последних 3 лет эта цифра практически не меняется», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новосибирской области Евгений Краев.





По его словам, на сегодняшний день призывную комиссию прошли 60% из числа тех, кто получил повестку.





«Отправки призванных граждан будут проходить до 22 декабря. На сегодня отправлено порядка 500 человек — это 20%. Демобилизованы на сегодня порядка 700 человек», — пояснил Евгений Краев.





Приказ о начале осеннего призыва от 28 сентября подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Призывная кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря.





Многие новосибирцы после прохождения срочной службы решают подписать контракт. Так, вчера стало известно, что больше семидесяти новосибирцев записались в ряды российской армии 30 сентября во время празднования в Центральном парке Новосибирска Дня сухопутных войск.







В июне в пресс-службе ЦВО рассказывали, что в среднем контрактники получают от 30 тысяч рублей в зависимости от воинского звания. А за восемь месяцев 2018 года в Новосибирске на контрактную службу записались 387 человек.

