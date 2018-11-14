В два этапа: Медведев утвердил повышение коммунальных тарифов в следующем году

Первое повышение коммунальных тарифов россиян ждёт в первый день 2019 года





Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в следующем году в два этапа, сообщили в пресс-службе правительства. Такая схема была предложена в связи с повышением НДС с 1 января — с 18% до 20%.







Согласно документу, индексация платы граждан за услуги ЖКХ с начала 2019 года составит 1,7% с учётом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%. Фактически это означает суммирование индексов, объяснили в кабмине. Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки налога, не превышала обычный уровень.







О поэтапной индексации тарифов правительство попросили ресурсоснабжающие организации — Совет производителей энергии, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. Соответствующее решение было принято летом. До этого индексация тарифов ЖКХ происходила раз в год — только с 1 июля и, как правило, в среднем на 4%. В 2019-м этот показатель составит 4,1%.







Ранее Сбербанк на основе собственных данных и информации Росстата оценил ежемесячные траты средней российской семьи на жилищно-коммунальные услуги, пишут «Ведомости». Эксперты подсчитали, что в среднем семья тратит на эти цели в месяц 5038 рублей. На оплату коммунальных услуг в среднем уходит 11,4% расходов домохозяйства, указывал банк. При этом от региона к региону этот показатель меняется.





По данным Росстата, больше всего из семейного бюджета отдают за коммунальные услуги жители Тувы (24,5%) и Камчатского края (16,3%), меньше всего — жители Северной Осетии (6%) и Курской области (6,3%). В Москве этот показатель составляет 13,9%, в Санкт-Петербурге — 10,7%. Ранее мы рассказывали, как власть решалась изменить коммунальный тариф.