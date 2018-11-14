«Водитель их снёс»: сестра известного психолога из Новосибирска погибла в страшном ДТП на МКАД

Самосвал врезался в остановившийся после мелкой аварии автомобиль

Мария Бабич погибла в ДТП 11 ноября
Мария Бабич погибла в ДТП 11 ноября

В Москве в жуткой аварии на МКАД погибли два человека, одна из них — сестра известного новосибирского психолога Анны Бабич 26-летняя Мария. 


ДТП произошло около 6 утра на 100-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Грузовик Scania врезался в легковой автомобиль и грузовик MAN, которые остановились на МКАД после мелкой аварии.


«У неё (Марии Бабич. — Прим. ред.) было мелкое ДТП, они остановились ждать комиссаров, — рассказала корреспонденту НГС родственница погибшей сибирячки. — Они сидели в кабине вот этого MANa, потому что там было теплее. И через четыре минуты после того, как они туда сели, водитель этого большого самосвала (грузовика Scania. — Прим. ред.) их не увидел и снёс». 


Похороны Марии Бабич пройдут 15 ноября в Москве, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» ее сестра Анна. «Ты была такая умничка. И прожила такую короткую, яркую, сложную жизнь. Ты всегда со мной и во мне. Теперь и я знаю, что такое Горе», — написала психолог на своих страницах в социальных сетях.


Анна Бабич — известная в Новосибирске тренер по публичным выступлениям, психолог и организатор тренинг-марафона «Подъём». 


В ноябре на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в аварии погибли директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь попала в реанимацию. 

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