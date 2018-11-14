«Талия у женщины не должна быть больше 80 см»: эндокринолог — об ожирении и диабете

Почему одни люди никогда не толстеют, а для других любая еда — катастрофа

Марина Васильевна: диабет не связан напрямую со сладким

Сегодня, 14 ноября, в День борьбы с сахарным диабетом, наши коллеги с портала E1.RU пообщались с главным внештатным эндокринологом города, заведующей отделением эндокринологии ГКБ № 40 , кандидатом медицинских наук Мариной Кочергиной. Поговорили об известном стереотипе — правда ли, что если будешь есть много сладкого, то заболеешь диабетом. Выясняли, кто больше всего рискует заболеть, влияет ли на это избыточный вес и как вычислить вашу идеальную массу тела.







— Если заболевание связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, получается, что в группе риска как раз любители сладкого?







— Нет. Диабет не связан напрямую со сладким. Надо пояснить, что диабет бывает двух типов. Первый тип — когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина — вообще не связан ни с какими злоупотреблениями. Это аутоиммунное заболевание, поражаются бета-клетки поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Болеют молодые люди, дети. Но все-таки самый распространенный диабет второго типа. Тут действительно ключевой фактор — избыточный вес. Не злоупотребление сладким, а именно избыточный вес.





Другой вопрос, что это может быть связано: люди, которые злоупотребляют сладким, склонны к набору веса. Сладкое вызывает гиперинсулинизм — избыток инсулина, а когда в организме избыток инсулина, то хочется есть. Человек снова начинает есть, получается такой порочный круг. Хотя очень много людей с избыточным весом сладким как раз не злоупотребляют: они больше любят мясо, молочные продукты, то есть лишний вес набирается за счет калорийности питания. А вслед за набором веса уже на каком-то этапе развиваются нарушения углеводного обмена и диабет. Третий момент. Если уж говорить про сладости, надо понимать, что сладкоежки едят не чистый сахар, а сахар с жирами: шоколад, тортики, пирожные. Дело не в сладком, а в калорийности питания.







Сладкоежки не едят чистый сахар, они угощаются сахаром с жирами: шоколад, тортики, пирожные





— Почему больных диабетом становится больше?





— Жить стали лучше. Давайте сравним нынешнюю жизнь с началом XX века, когда не было ни супермаркетов, ни рафинированной еды (например, печенья, выпечки, салатов с майонезом, бургеров. — Прим. ред.). Сейчас лифты, транспорт, круглосуточные магазины с рафинированной едой, фастфуд, а эти продукты усваиваются в организме в виде жира. Вспомните тяжелые времена, когда продукты можно было купить по талонам, голодные 90-е. Те, кому 60–80 лет, еще помнят голодные 90-е и продукты по талонам. Потом пришло продуктовое изобилие — и люди уже не хотят себе отказывать. Можно точно сказать: избыточный вес и вслед за ним диабет второго типа — это плата за сытную жизнь.







— Но вот сейчас у вас в отделении я видела людей со средним телосложением, даже худощавых.







— Это люди с первым типом диабета. В этом случае они как раз худые. Одни из первых признаков этого заболевания — сухость во рту, потеря веса за очень маленький срок.







— А второй тип как себя проявляет?







— На ранних стадиях никак, в этом и опасность. Проявляется он уже тогда, когда начинаются осложнения: боли в ногах, ухудшение зрения, ишемическая болезнь. На ранних стадиях болезнь можно выявить только с помощью анализа крови. В группе риска люди с лишним весом, те, у кого близкие родственники болеют диабетом. А у женщин — если рождались крупные дети от четырех килограммов и более. Если есть хотя бы два фактора, нужно периодически сдавать анализ крови на глюкозу. Можно взять направление в поликлинике по месту жительства, а можно сдать платно в любой частной лаборатории. В Екатеринбурге это стоит в пределах 150 рублей.







— В интернете сейчас миллионы диет. Вы бы какую посоветовали?







— Многие жалуются: чтобы соблюдать диету, нужны безумные деньги. Не надо безумных денег. Вот представьте: можно съесть тарелку каши, сваренной на молоке, а можно на воде: без сахара, молока, масла. Объем одинаков, сытность такая же. Но калорийность меньше. Самое простое — ограничить себя в избытке легких углеводов. Убрать булки, плюшки. Если хлеб — это мука и вода, то булка — это не просто мука, это сдоба. А сдоба всегда с жиром. Также надо убрать из рациона жирное мясо, растительное масло.







— С булками понятно. А растительное масло за что?







— Это самый калорийный продукт, можно сказать, стопроцентный жир.







— То есть салатик с маслом вреден?







— Нет, салатик с маслом оставляем. Масло нужно убрать именно из термической обработки — из обжарки, из маринадов. Если не убрать растительное масло — оливковое, кукурузное, подсолнечное, — похудеть невозможно. Но во всем, конечно, должна быть золотая середина. Если лишнего веса нет, то почему бы не поесть жареного?





— А считается, что жирное и жареное все равно вредно. Холестерин повышается.





— Да, может повышаться. У всех разные ферментные системы. Кто-то ест много масла, жареного, а у него показатели в норме. Хотя это скорее исключение.





— Почему одни могут себе позволить есть жареное, калорийное, другие тут же набирают вес?







— Возможность накапливать лишний вес — это генетическая предрасположенность. Образ жизни, еда — это тоже влияет. Но если мама с папой худые, то вряд ли ребенок будет страдать ожирением. Кроме генетики у него наверняка правильные стереотипы питания. Бывает, приходит на прием толстушка, плачет, говорит: «Соседка вон в три раза больше меня ест, а худая». Но ее геном сложился таким образом, что она может столько есть, у нее высокая скорость обмена веществ, все сгорает, не откладывается жир. А есть люди, которые при небольшом объеме калорий набирают вес. И все-таки, если человек съедает 1200–1300 килокалорий в сутки, то обязательно похудеет до нормального веса. Сейчас в интернете можно скачать счетчики килокалорий и следить за питанием. Надо только по-честному заполнять: если пьете кофе со сливками или едите салат из огурцов с маслом — так и пишите.







Если объем талии превышает норму, это говорит о том, что есть избыток веса





— Сейчас также можно найти много формул идеального веса. Самая простая формула — рост минус 110, она правильная?







— Это очень приближенная формула. Сегодня она не используется. Используется понятие индекса массы тела. Это вес в килограммах, поделенный на квадрат роста в метрах. Например, вес 60 кг, рост — 1,7 м. Делим 60 кг на 1,7 в квадрате. Норма индекса массы тела — от 18 до 25. Больше 25 — это избыток. Больше 30 — ожирение. Но индекс массы тела, конечно, не учитывает гендерной разницы, разницы между мужчинами и женщинами. Мышцы тяжелее жира, у мужчин мышечной массы больше. Плотность костной ткани тоже влияет. Этот момент в формуле не учитывается. Есть еще объем талии, очень показательный параметр: у женщин не больше 80 см, у мужчин не больше 94 см. Если объем талии превышает норму, это говорит о том, что есть избыток веса. Даже если индекс в норме, а объем талии превышает норму, это уже риск развития диабета. И не только его. Лишний вес — это проблемы с сердцем, сосудами, онкологические заболевания.