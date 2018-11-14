«Хонда» перевернулась на крышу на улице со снежной колеёй

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал

По словам очевидцев, на этом участке дороги есть колея





Днём 14 ноября на улице Даргомыжского в Заельцовском районе Новосибирска на крышу перевернулся автомобиль Honda CR-V — по словам очевидцев, на этом участке дороги сейчас глубокая колея.





Информацию о ДТП в редакцию НГС прислал очевидец. По его словам, последствия аварии он увидел около 14:00 у здания на улице Даргомыжского, 10.





«Там возле машины девушка ходила, по внешнему виду не было видно, что она не пострадавшая. Не исключено, что это водитель машины. Там пробка была небольшая. На фотографии видно, что есть колея», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Павел.





В Госавтоинспекции не смогли оперативно прокомментировать происшествие.





Сегодня, 14 ноября, по дорогам в центре Новосибирска рассыпали новый реагент — власти продемонстрировали работу службы, которая борется с гололёдом.

