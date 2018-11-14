Десятки смелых новосибирцев вышли на тонкий лёд Оби у Димитровского моста

Рыбаки устроили массовую рыбалку на левом берегу Оби, убедился сегодня днём фотокорреспондент НГС





Новосибирские рыбаки начали выходить на зимнюю рыбалку на лёд рядом с Димитровским мостом — в МЧС считают, что такое развлечение сейчас опасно.





«На территории Новосибирской области в настоящий момент наблюдается на водоёмах ледостав.





Вместе с этим хотелось бы предупредить, что лёд в данный момент достаточно тонок, опасен и коварен.





Уже зарегистрирован и трагический случай, когда рыбаки возвращались с рыбалки и снегоход провалился, ушёл под воду, два человека находилось, один человек смог спастись. А второй, к сожалению, нет», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





Павел Винаков добавил, что сложно оценить, при какой толщине лёд выдержит человека, на это также влияют температура окружающей среды, влажность, течение.





«Выход на лёд у нас запрещён везде, где установлены знаки "Выход на лёд запрещён", и это влечёт административный штраф. Выезд на лёд запрещён на территории Новосибирской области везде, за исключением ледовых переправ», — пояснил Винаков.





Он подчеркнул, что лёд возле Димитровского моста — опасное место.





«На территории возле Димитровского моста образуются забереги. Специфика работы ГЭС новосибирской такова, что эта полынья практически всю зиму. В зависимости от температуры на улице, морозов она поменьше, побольше, но, как правило, редко она полностью замерзает в черте города, там нужна температура ниже 25 градусов. Эти забереги небезопасны прежде всего тем, что это же неравномерный лёд, как на озере. Во-первых, кусок льдины может оторваться, во-вторых, там течение», — отметил представитель областного управления МЧС.





В МЧС предупреждают, что лёд сейчас опасен





На Оби возле Димитровского моста полынья может быть всю зиму, поэтому в этом месте река может не замерзать полностью





Пока лёд образовался только у самых у берегов Оби





Спасатели отмечают на прочность льда влияют влажность и течение воды





МЧС распространило видео, на котором одни рыбаки спасали другого на выходных в Ордынском районе



