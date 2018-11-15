«Надоело получать жалобы»: власти сделали карту с торговыми ларьками и палатками
Теперь новосибирцы самостоятельно могут посмотреть, законно ли работает киоск
Власти запустили карту, на которой отмечены все ларьки и палатки города, с которыми заключён официальный договор — чиновники рассчитывают, что карта поможет бороться с нелегальными киосками.
Карту нестационарных объектов открыли на портале «Мой Новосибирск» сегодня, 15 ноября. Как сообщил корреспонденту НГС один из инициаторов создания карты, начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин, схему решили создать после регулярных обращений жителей города. «Надоело просто получать письменные жалобы от жителей Новосибирска. Когда ко мне приходят на приём, примерно 50% пришедших задают вопросы по поводу законности или незаконности тех или иных нестационарных объектов», — объяснил Виталий Витухин.
По его словам, разработка схемы не потребовала денежных затрат, так как была выполнена на платформе городского портала. «На ней (схеме. — Прим. ред.) есть условные изображения, чтобы человек сразу понимал, что там [установлено]: киоск, тележка, автолавка или торговый павильон.
Также там есть информация про объект: чем он торгует, срок заключения договора и срок его окончания, чтобы люди понимали, до каких пор этот объект стоит законно», — рассказал Виталий Витухин.
На карте нет данных о сроках заключения договора с ёлочными базарами, автофургонами и целым рядом других нестационарных объектов. Даты заключения и окончания договора указаны только у киосков и торговых павильонов. При этом у части киосков, согласно схеме, срок окончания договора уже давно закончился.
Чиновник уверен, что запущенная схема позволит оперативней получать информацию о незаконных торговых точках. «Людям не нужно будет ехать в мой кабинет. И нам в помощь, чтобы не только наши районные специалисты шли по своей земле и обнаруживали объекты, а ещё и люди сообщали по обратной связи», — уточнил Виталий Витухин.
Год назад чиновники разработали карту многоквартирных домов Новосибирской области, в которых прошёл капитальный ремонт.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru