Поезд сбил пожилого мужчину под Новосибирском

Машинист пытался остановить поезд, но всё равно сбил пешехода

Мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте
Мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте


Под колёсами пассажирского поезда между станциями Инская и Крахаль погиб 87-летний мужчина.


Происшествие случилось в 15:10 во вторник, 13 ноября, — пешехода сбил поезд «Новосибирск-Главный — Новокузнецк».


«В 15:10 было происшествие на 33-м километре перегона Инская — Крахаль. Машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.


По данным полиции, погибший жил в Барышево.

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