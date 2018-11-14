Поезд сбил пожилого мужчину под Новосибирском
Машинист пытался остановить поезд, но всё равно сбил пешехода
Под колёсами пассажирского поезда между станциями Инская и Крахаль погиб 87-летний мужчина.
Происшествие случилось в 15:10 во вторник, 13 ноября, — пешехода сбил поезд «Новосибирск-Главный — Новокузнецк».
«В 15:10 было происшествие на 33-м километре перегона Инская — Крахаль. Машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
По данным полиции, погибший жил в Барышево.
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Александр Сильченко
Фото Управления на транспорте МВД России по СФО