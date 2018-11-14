Дудь взял интервью у автора матерных пародий из Новосибирска

Среди пародий, записанных командой Ильи Шабельникова, есть и пародия на самого Юрия Дудя

Новосибирский актёр Илья Шабельников, снимающий пародии на звёзд шоу-бизнеса, блогеров и политиков, дал интервью журналисту Юрию Дудю.







В беседе с известным интервьюером пародист рассказал об учёбе в театральном институте, любимом фильме и своих отношениях с матерью, а в числе лучших театральных режиссёров современной России назвал Тимофея Кулябина.







Накануне вечером, 13 ноября, видеоблогер и журналист Юрий Дудь выложил на своём канале в YouTube двухчасовое видео, посвященное «новому русскому юмору». Одним из его собеседников стал 28-летний новосибирский актёр Илья Шабельников (Satyr), который вместе с командой снимает пародии на известных людей и публикует их в видеоблоге.





В частности, в своём интервью новосибирец рассказал о том, что отказывается от 99% предложений выступить на телевидении, поскольку считает его «кладбищем».







«Телевидение, при учёте всего, что происходит вокруг, делает вид, что не происходит ничего <…> Они со скрипом пытаются принять то, что есть какой-то YouTube, есть какие-то блогеры и контентмейкеры. Потихоньку тот же Ургант начинает их в себе звать, но это только он — большинство подавляющее делает вид, что этого нет. <…> Делают вид, что политика до сих пор ограничена какими-то свистоплясками у Соловьёва на передачах и вот этими тремя-четырьмя кандидатами в президенты», — заявил Илья Шабельников.







Юрий Дудь признался, что испытал страх, когда увидел видеоролик, в котором его пародирует Шабельников. «В паре моментов это было больше похоже на меня, чем я сам», — объяснил свои эмоции журналист.







В свою очередь новосибирец пояснил, что его пародии основываются на актёрских наблюдениях за людьми и он делает много письменных заметок о поведении и манерах человека, которого он собирается спародировать. Также актёр рассказал, что он и его команда сами выбирают, кого хотят «отсатирить»







«Мы сами придумываем, как мы это сделаем, мы сами это реализовываем, и здесь у нас опять же нет никаких границ. Мы шутим как хотим», — рассказал актёр.







При подготовке этого видео Юрию Дудь побывал в Новосибирске, чтобы посмотреть, как Илья Шабельников вместе со своей командой снимает пародийные видеоролики. Время поездки выпало с бурными обсуждениями вокруг установки памятника Сталину в городе, поэтому журналист поинтересовался у собеседника, как к этому вопросу относится он. Илья Шабельников ответил, что против этого памятника, но если он появится, то «плевать на него не пойдёт».







Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале «вДудь» — видео содержит ненормативную лексику.







Связаться с самим Ильёй Шабельниковым не удалось, но ранее НГС уже рассказывал о его творчестве. Первая пародия вышла на его канале в YouTube в июне прошлого года, а сейчас у пародиста уже больше 950 тысяч подписчиков.

