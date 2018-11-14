Грузовикам запретили ездить по Новосибирску из-за снегопадов

Большегрузы не смогут ездить по городу в течение 3 часов по утрам и 4 — по вечерам





В Новосибирске из-за ветра и снега ограничили движения большегрузов с 12 ноября по 2 декабря.





«Ограничение касается транспорта, габариты которого с грузом или без груза превышают по ширине 2,55 метра, по высоте — 4 метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч», — предупредил сегодня пресс-центр мэрии.





Ограничение действует ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.





Решение принято в связи с угрозой возникновения ЧС из-за ухудшения погодных условий — морозов, сильного ветра и снегопадов (обильные осадки в виде снега).





По прогнозу новосибирских синоптиков, в ближайшие дни город накроют метели и снегопады, но сильных морозов при этом не будет.

