Пограничники поймали дезертира, который 17 лет прятался на ферме в Казахстане

36-летний Олег Ермолаев сбежал из воинской части в 2001 году

Дезертир скрывался от следствия 17 лет





Новосибирские пограничники поймали дезертира, который покинул воинскую часть 17 лет назад и долгое время жил в Казахстане.





Как пояснил корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров, в 2001 году Олег Ермолаев дезертировал из части и скрылся от розыска в Казахстане.





«Зная, что ему грозит уголовная ответственность, принял решение в дальнейшем скрываться в Республике Казахстан. С сентября 2001 года беглец проживал в Карагандинской и Павлодарской областях, работал по найму в фермерских хозяйствах», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.





В этом году дезертир решил вернуться в Россию, рассчитывая на то, что срок давности преступления давно истёк.





«Опасаясь ареста, он незаконно пересек границу вне пункта пропуска, после чего и был задержан», — сообщил сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров.





Новосибирский военный гарнизонный суд приговорил 36-летнего Олега Ермолаева к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.



В октябре стало известно, что новосибирские казаки будут охранять государственную границу России. На днях пограничники заключили договор с хуторским казачьим обществом «Станица Никольская».