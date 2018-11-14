Пограничники поймали дезертира, который 17 лет прятался на ферме в Казахстане

36-летний Олег Ермолаев сбежал из воинской части в 2001 году

Дезертир скрывался от следствия 17 лет
Дезертир скрывался от следствия 17 лет


Новосибирские пограничники поймали дезертира, который покинул воинскую часть 17 лет назад и долгое время жил в Казахстане.


Как пояснил корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров, в 2001 году Олег Ермолаев дезертировал из части и скрылся от розыска в Казахстане.


«Зная, что ему грозит уголовная ответственность, принял решение в дальнейшем скрываться в Республике Казахстан. С сентября 2001 года беглец проживал в Карагандинской и Павлодарской областях, работал по найму в фермерских хозяйствах», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.


В этом году дезертир решил вернуться в Россию, рассчитывая на то, что срок давности преступления давно истёк.


«Опасаясь ареста, он незаконно пересек границу вне пункта пропуска, после чего и был задержан», — сообщил сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров.


Новосибирский военный гарнизонный суд приговорил 36-летнего Олега Ермолаева к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

В октябре стало известно, что новосибирские казаки будут охранять государственную границу России. На днях пограничники заключили договор с хуторским казачьим обществом «Станица Никольская».

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