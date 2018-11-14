«Дверь откройте!»: полиция приехала в запертый троллейбус из-за ссоры пассажиров с кондуктором

Кондуктор заявила, что её избили, а пассажиры пожаловались на хамство

Конфликт между кондуктором троллейбуса и пассажирами произошёл около 20:00 во вторник, 13 ноября
Конфликт между кондуктором троллейбуса и пассажирами произошёл около 20:00 во вторник, 13 ноября

В троллейбусе №13 произошёл конфликт между кондуктором и пассажирами — их около 40 минут не выпускали из салона троллейбуса до приезда полиции.


«Мы ехали на 14-м трамвае, потом произошло ДТП, нам предложили пересесть на троллейбус, — рассказал НГС пассажир Михаил Пекарский. — Мы с племянником зашли [в троллейбус] последними, я услышал, как женщины начали спрашивать, можем ли мы доехать до площади Калинина. Кондуктор ответила, что нет, люди стали спрашивать, могут ли вернуть деньги».


По его словам, после возмущений нескольких пассажиров кондуктор начала им хамить, при этом женщина использовала нецензурную лексику. «Просто стала говорить: "Вы закройте свой рот", ещё с матом, — объяснил пассажир. — Я уже тогда не выдержал, сделал ей замечание. Потом она подошла ко мне, тут [на дороге] образовалась небольшая ямочка, она ударилась об меня, начала обвинять меня в том, что я её избил».


После этого, как рассказал Пекарский, кондуктор попросила водителя вызвать полицию, при этом решила не выпускать из салона троллейбуса пассажиров, которые хотели выйти. «Сначала [приехавшие сотрудники полиции] выслушали её, потом объяснился я. Предложил поехать в отделение, сделать освидетельствование, снять побои. Но она отказалась», — объяснил пассажир. 


Конфликт в троллейбусе №13


Сейчас, по словам Пекарского, он вместе с ещё одной пассажиркой планирует подавать встречное заявление в полицию — уже на хамство кондуктора. «Мы уже просто пошли на принцип. Дело будет доведено до конца, потому что просто отвратительное поведение, что они себе позволяют», — возмутился он. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что 13 ноября сотрудники выезжали разбираться в троллейбус №13. «Там была ситуация. Кондуктор вызвал сотрудников полиции. Но они туда приехали, кондуктор сказала: "Все, конфликта нет никакого. И уехали ни с чем"», — констатировали в полиции.


Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать случай в троллейбусе № 13, но ответ пока не поступил. 


Конфликты пассажиров и кондуктора в Новосибирске — не редкость. В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска обязал МКП «Горэлектротранспорт» выплатить 53-летней женщине-инвалиду Лилии Ильиной компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей за грубое поведение кондуктора троллейбуса


Накануне новосибирские чиновники повысили тарифы на проезд в общественном транспорте — с 1 декабря подорожают билеты и в троллейбусах

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