Застряли в снегу и остались без связи: спасатели эвакуировали с горы пятерых туристов

Экстремалы не зарегистрировали свой маршрут, но спасателям удалось их быстро найти

В поисках участвовали восемь человек и пять единиц техники, включая два снегохода охотоведов
В поисках участвовали восемь человек и пять единиц техники, включая два снегохода охотоведов


Спасатели МЧС нашли в Маслянинском районе Новосибирской области пятерых туристов, которые 11 ноября отправились в сторону Пихтового гребня, но не дошли до конечной точки маршрута и застряли в снегу из-за обильных осадков. 


Операция по спасению прошла накануне, 13 ноября. 


«Свой маршрут граждане в МЧС не регистрировали, экстремалы даже не учли погодные условия: снега выпало много, но грунт пока мягкий — не промёрз, технике ехать очень тяжело. На третий день путешествия они на автомобиле застряли в снегу и оказались без связи. Только поднявшись самостоятельно на гору, туристы смогли дозвониться на телефон служб спасения 112 и попросить о помощи», — привели в Главном управлении МЧС по Новосибирской области слова руководителя Маслянинского пожарно-спасательного гарнизона Льва Ерофеева. 


Как сообщается на сайте МЧС, спасатели, охотоведы, полицейские и представители районной администрации района полдня искали экстремалов. Для оперативного поиска они разделились на две группы: первая выехала на снегоходах со стороны села Большой Изырак, вторая — со стороны Егорьевска на автомобилях УАЗ.


Недалеко от урочища Луковка в 5–7 км от Пихтового гребня группы встретились.


«Туристы даже не догадались костёр разжечь вечером, чтобы свое место обозначить. Несмотря на трудности, их нашли и на двух больших снегоходах с салазками за один рейс быстро вывезли на урочище, где туристов напоили горячим чаем, дали теплую одежду и одеяла», — добавил Лев Ерофеев. 


Сейчас, по данным областного управления МЧС, здоровью туристов ничего не угрожает, только у одного из них признаки лёгкого обморожения. Туристы отказались от медицинской помощи, их доставили домой по месту жительства — в село Бажинск Мяслянинского района. 


Неделю назад спасатели помогли выбраться из леса группе из 10 туристов, отправившихся в поход под Новосибирском, — они не могли самостоятельно вернуться домой из-за плохой погоды. 

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