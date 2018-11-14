Видео: Красный проспект посыпали дорогой смесью против гололёда

В этом году на обработку дорог решили потратить 110 миллионов





Сегодня, 14 ноября, по дорогам в центре Новосибирска рассыпали новый реагент — власти продемонстрировали работу службы, которая борется с гололёдом.







С утра специалисты ДЭУ-1 обработали новой смесью «Бионорд» проезжую часть главной улицы Новосибирска рядом с Домом Ленина и площадью Ленина.





Как прежде рассказывал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, «Бионорд» — это материал на основе солей калия и магния. Он менее агрессивный, чем песко-соляные смеси, которые в городе использовали раньше. Для газонов он будет действовать как удобрение, так как в нём есть «минеральные присадки».





«Стоимость "Бионорда" в 20 раз превышает стоимость песка. При этом в 10 раз расход его меньше», — говорил начальник департамента транспорта.





Центр города посыпали дорогим реагентом





«Бионорд» в 20 раз дороже, чем песок





Его будут применять на магистральных улицах — в том числе на Красном проспекте, Кирова, Нарымской, — где есть ливневая канализация. Этой зимой её оставят открытой для того, чтобы вода уходила





В этом реагенте есть специальные «минеральные присадки», которые способствуют росту газонов, то есть работают как удобрение





В этом году на борьбу с гололёдом власти потратят около 110 миллионов рублей — на 30 миллионов больше, чем в прошлом.