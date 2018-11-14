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Соболя нарасхват: четырём новосибирцам понадобилась некрасивая скульптура из центра города

Мэрия готова посадить на их месте деревья, но не нашла денег на их транспортировку

Убрать скульптуру с соболями предложили ещё летом
Убрать скульптуру с соболями предложили ещё летом


В мэрию Новосибирска поступило несколько предложений забрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта и Октябрьской магистрали — городские власти не против отдать соболей, но у них нет денег на транспортировку скульптуры.


По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, всего в мэрию поступило четыре предложения забрать скульптуру.


«Этот памятник является бесхозным, то есть он до сих пор ни за кем не закреплён. 


В связи с тем, что горожане, когда голосовали, назвали его одним из самых, так скажем, некрасивых объектов в Новосибирске, то было предложение его перенести в любое место, кто захочет. Было несколько предложений по этому поводу, но, к сожалению, в связи с тем, что это достаточно затратное мероприятие, то есть его надо забрать, перевезти и подготовить площадку не за счёт муниципалитета, <…> все, кто предлагал, отказались. 


Предложения есть, но все это хотят сделать за счёт муниципалитета, а муниципалитет на это не согласен.


Всего поступило порядка четырёх предложений», — рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова.


Установка и открытие архитектурно-художественной композиции «Сибирские просторы» было приурочено к 115-летию Новосибирска, которое отмечали в 2008 году. Её создали по проекту бывшего главного художника города Юрия Бурики и архитекторов Алексея Коваленко и Евгения Боярищева. По концепции авторов, композиция отражает историю присоединения Сибири к России.

В прошлом году застройщик жилого комплекса «Спектр» в Кольцово попросил мэра подарить ему соболей. Застройщик готов взять на себя все затраты, связанные с демонтажом, перевозкой и монтажом скульптуры на новом месте.

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