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Городок за ледяной стеной и лыжня на набережной: в мэрии рассказали о планах на Новый год

Также в мэрии планируют перекрыть часть улицы Ленина

В этом году городок на площади Ленина будет посвящён театру
В этом году городок на площади Ленина будет посвящён театру


Главная городская ёлка откроется на площади Ленина в центре Новосибирска 21 декабря, а ледовый городок на Михайловской набережной начнёт работать 30 декабря.


«В этом году забор вокруг главного новогоднего городка, конфигурация которого изменится, планируется сделать изо льда с подсветкой», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


По информации начальника управления культуры мэрии Владимира Державца, наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет поддержана и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина. 


Ледяные арки станут афишными тумбами — на них разместят афиши и фотографии представлений театров Новосибирска: театра Сергея Афанасьева, театра кукол, «Красного факела», «Старого дома», Музыкального театра, театра «Глобус», Первого театра, театра «На левом берегу» и театра оперы и балета.


Тематика оформления ледового городка на Михайловской набережной в этом году будет также посвящена театру, но кроме этого — и русским народным сказкам, рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Она добавила, что делать городок будет та же компания, что и в прошлые годы, — «ЛёдШоуПарк». Городок разместят рядом со сценой.


Кроме того, на набережной сделают лыжню — сейчас МАУ «Стадион» разрабатывает её маршрут. Также мэрия рассчитывает найти частного инвестора, который сделает каток на набережной Оби со стороны отеля River Park.


XIX Сибирский фестиваль снежных скульптур, который состоится с 4 по 8 января, пройдёт на прежнем месте — в Первомайском сквере, добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Накануне стала известно, что власти Новосибирска решили вернуться к идее перекрытия улицы Ленина на новогодние праздники — они вновь обсуждают закрытие улицы для машин в конце декабря – начале января.

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