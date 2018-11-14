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Главу запрещённой секты «Свидетели Иеговы» посадили в СИЗО

Следователи предъявили ему обвинение в экстремизме

Руководителя секты отправили под стражу
Руководителя секты отправили под стражу

В Новосибирске арестовали 64-летнего руководителя местной религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России.


«Следствием установлено, что с июля 2017-го по сентябрь 2018 года 64-летний мужчина, находясь в своей квартире в Ленинском районе города Новосибирска, организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы "Заречная, Новосибирск"», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.


В ведомстве пояснили, что задержанного поместили под стражу — ему предъявлено обвинение в экстремизме (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).


О том, что полицейские задержали в Новосибирске 16 участников религиозной организации «Свидетели Иеговы», стало известно в начале этой недели.


Как пояснял заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнёв, у участников секты прошли обыски. Полицейские изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и сектантскую литературу, против организатора секты возбуждено уголовное дело.

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