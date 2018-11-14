Прокурор Новосибирской области не вышел из отпуска
В ведомстве наконец подтвердили информацию о его отставке
В прокуратуре Новосибирской области официально подтвердили, что глава ведомства Владимир Фалилеев ушёл на пенсию.
Сегодня утром, 14 ноября, с сайта региональной прокуратуры исчезли сведения о её руководителе.
«Прокурор области освобождён от занимаемой должности. Уволен он по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Он подтвердил, что Фалилеев уволен приказом президента России
Об увольнении Владимира Фалилеева стало известно на прошлой неделе. В прокуратуре Новосибирской области эту информацию тогда не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что указ президента к ним не поступал, а Фалилеев находится в отпуске.
Текст указа, которым уволен прокурор Новосибирской области, на официальном интернет-портале правовой информации до сих не опубликован.
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Ольга Хмелевская
Фото 54.fsin.su