Прокурор Новосибирской области не вышел из отпуска

В ведомстве наконец подтвердили информацию о его отставке

Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 года

В прокуратуре Новосибирской области официально подтвердили, что глава ведомства Владимир Фалилеев ушёл на пенсию.







Сегодня утром, 14 ноября, с сайта региональной прокуратуры исчезли сведения о её руководителе.







«Прокурор области освобождён от занимаемой должности. Уволен он по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.







Он подтвердил, что Фалилеев уволен приказом президента России № 635 . Сейчас обязанности прокурора Новосибирской области исполняет Владимир Токарев.







Об увольнении Владимира Фалилеева стало известно на прошлой неделе. В прокуратуре Новосибирской области эту информацию тогда не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что указ президента к ним не поступал, а Фалилеев находится в отпуске.







Текст указа, которым уволен прокурор Новосибирской области, на официальном интернет-портале правовой информации до сих не опубликован.

