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Прокурор Новосибирской области не вышел из отпуска

В ведомстве наконец подтвердили информацию о его отставке

Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 года
Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 года

В прокуратуре Новосибирской области официально подтвердили, что глава ведомства Владимир Фалилеев ушёл на пенсию.


Сегодня утром, 14 ноября, с сайта региональной прокуратуры исчезли сведения о её руководителе.


«Прокурор области освобождён от занимаемой должности. Уволен он по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.


Он подтвердил, что Фалилеев уволен приказом президента России № 635. Сейчас обязанности прокурора Новосибирской области исполняет Владимир Токарев.


Об увольнении Владимира Фалилеева стало известно на прошлой неделе. В прокуратуре Новосибирской области эту информацию тогда не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что указ президента к ним не поступал, а Фалилеев находится в отпуске.


Текст указа, которым уволен прокурор Новосибирской области, на официальном интернет-портале правовой информации до сих не опубликован.

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