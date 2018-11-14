Легковушка влетела в автобус на Северном проезде: двое человек пострадали

«Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус был пустой, видимо, шёл на линию только. В легковом автомобиле два человека пострадали. Водителя, мужчину, извлекли до нашего приезда, а женщину уже наши доставали. <…> Информация поступила около 5:50», — рассказал корреспонденту НГС замначальника МАСС Константин Максимов.

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Александр Сильченко

Фото Александра Ощепкова (1), vk.com/mass54 (2)

