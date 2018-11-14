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Легковушка влетела в автобус на Северном проезде: двое человек пострадали

Авария произошла ранним утром 14 ноября

По информации спасателей, в аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки
По информации спасателей, в аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки


Утром в среду, 14 ноября, в Кировском районе Новосибирска легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом — на месте работали спасатели МАСС.


Как рассказал заместитель начальника МАСС Константин Максимов, авария произошла недалеко от здания № 13 на Северном проезде.


«Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус был пустой, видимо, шёл на линию только. В легковом автомобиле два человека пострадали. Водителя, мужчину, извлекли до нашего приезда, а женщину уже наши доставали. <…> Информация поступила около 5:50», — рассказал корреспонденту НГС замначальника МАСС Константин Максимов.


В ГИБДД пообещали рассказать подробности аварии позднее.


Спасателям пришлось доставать из легковушки водителя
Спасателям пришлось доставать из легковушки водителя


Ранее стало известно, что вечером 13 ноября Chevrolet Cruze сбил стоявшего на тротуаре пожилого мужчину: его увезли в больницу с переломом ноги.

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