Легковушка влетела в автобус на Северном проезде: двое человек пострадали
Авария произошла ранним утром 14 ноября
Утром в среду, 14 ноября, в Кировском районе Новосибирска легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом — на месте работали спасатели МАСС.
Как рассказал заместитель начальника МАСС Константин Максимов, авария произошла недалеко от здания
«Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус был пустой, видимо, шёл на линию только. В легковом автомобиле два человека пострадали. Водителя, мужчину, извлекли до нашего приезда, а женщину уже наши доставали. <…> Информация поступила около 5:50», — рассказал корреспонденту НГС замначальника МАСС Константин Максимов.
В ГИБДД пообещали рассказать подробности аварии позднее.
Ранее стало известно, что вечером 13 ноября Chevrolet Cruze сбил стоявшего на тротуаре пожилого мужчину: его увезли в больницу с переломом ноги.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), vk.com/mass54 (2)