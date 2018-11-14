«Шевроле» сбил пешехода на остановке «Лыщинского» и врезался в киоск

Сначала машина сбила пешехода, а потом врезалась в киоск





Вечером во вторник, 13 ноября, в Кировском районе Новосибирска Chevrolet Cruze сбил стоявшего на тротуаре пожилого мужчину: его увезли в больницу с переломом ноги.





ДТП случилось в 22:10 возле дома № 161 на Немировича-Данченко рядом с остановкой «Лыщинского».







«Водитель 1996 года рождения, <…> управляя автомобилем Chevrolet Cruze, следовал по улице Немировича-Данченко со стороны площади Лыщинского в сторону улицы Таймырской. <…> Не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на пешехода, который стоял на тротуаре, после чего совершил наезд на торговый павильон», — описала аварию старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.







По её данным, после аварии 68-летнего пешехода увезли в больницу с закрытым оскольчатым переломом бедра.







Анна Варновская уточнила, что попавший в ДТП водитель был трезвым. Права он получил в августе 2018 года.







В начале года, 23 февраля, водитель Honda CR-V въехал в толпу людей, которые смотрели фейерверк на тротуаре Коммунального моста. Погибли трёхлетний ребёнок и его мать. Летом Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил водителя к сроку в колонии-поселении.

