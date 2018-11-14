Новосибирцы признались, что сталкивались с домогательствами на работе

4% опрошенных новосибирцев готовы уволиться, если коллеги будут к ним приставать

Более 30% новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работу Зарплата.ру, сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны коллег.







Специалисты портала опросили 1100 жителей и 520 работодателей Новосибирска, чтобы выяснить, как они относятся к харассменту на работе.







«Треть жителей Новосибирска отметили, что сталкивались с проявлением харассмента на рабочем месте в свой адрес. 9% горожан когда-либо были свидетелями подобного поведения в адрес коллег. А 58% опрошенных новосибирцев никогда не сталкивались с домогательствами на работе», — рассказали авторы исследования.







43% опрошенных уверены, что с домогательствами на рабочем месте нужно разбираться на законодательном уровне. 13% считают, что домогающегося сотрудника нужно уволить без разговоров, ещё 13% настаивают на том, что достаточно с ним просто поговорить. Треть новосибирцев отметили, что ничего в подобных ситуациях предпринимать не нужно, и участники конфликта разберутся сами.







«В случае если новосибирцы подвергнутся домогательствам в офисе, 33% из них будут требовать увольнения пристающего сотрудника, 13% подадут на него в суд. 4% уволятся сами, а 15% ничего не будут делать в надежде, что ситуация сама нормализуется. 35% опрошенных инициируют публичное разбирательство с участием всего коллектива», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру.







Также аналитики выяснили, что будут делать работодатели, если кто-то из сотрудников придет к ним с жалобой на домогательства коллеги. Как оказалось, 60% опрошенных работодателей обойдутся строгим разговором с участниками конфликта. 5% ничего не будут предпринимать, 6% уволят агрессора. А 29% представителей компаний рассказали, что инициируют разбирательство в соответствии с законом.





4% опрошенных работодателей уверены, что обычно в харассменте виновата сама жертва. 17% отметили, что всегда виноват тот, кто домогается. По мнению 79% респондентов, обычно нельзя винить кого-то одного, и нужно разбираться в сложившейся ситуации.







«Такого понятия как "харассмент" в российском законодательстве на данный момент нет, отсутствует и определение домогательства и санкции за его совершение. Однако это не значит, что подобные случаи никак не регулируются. Так, в Уголовном кодексе РФ есть статья 133 — "Понуждение к действиям сексуального характера". Она предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы. Для подтверждения факта наличия домогательств нужны доказательства, например, показания свидетелей. В отдельных случаях к самостоятельным средствам доказывания могут быть отнесены аудио- или видеозаписи», — пояснила юрист портала Зарплата.ру Екатерина Дикович.





Ранее специалисты Зарплата.ру узнали, как новосибирцы относятся к служебным романам.