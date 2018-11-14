Хорошо там, где нас нет: 12 тысяч новосибирцев уехали жить за границу
Большинство из них поселились в странах ближнего зарубежья
За первые девять месяцев 2018 года в Новосибирской области сложился миграционный прирост населения.
В регион переехали на 3052 человека больше, чем уехали из него, подсчитали аналитики Новосибирскстата.
Большинство жителей, выбывших из Новосибирской области за это время, уехали в другие регионы России. Таких оказалось
За границу в течение января – сентября переехали 1
Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к переезду в другую страну ради работы. 75% опрошенных ответили, что уехали бы без сомнений.
НГС публикует цикл статей «Сибирь, до свидания!», в которых рассказывает о заграничной жизни бывших новосибирцев.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова