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Хорошо там, где нас нет: 12 тысяч новосибирцев уехали жить за границу

Большинство из них поселились в странах ближнего зарубежья

В основном новосибирцы уезжают жить в страны СНГ
В основном новосибирцы уезжают жить в страны СНГ

За первые девять месяцев 2018 года в Новосибирской области сложился миграционный прирост населения.


В регион переехали на 3052 человека больше, чем уехали из него, подсчитали аналитики Новосибирскстата.


Большинство жителей, выбывших из Новосибирской области за это время, уехали в другие регионы России. Таких оказалось 24 321 человек. В то же время в Новосибирскую область переселились 23 650 жителей из других российских регионов.


За границу в течение января – сентября переехали 12 104 новосибирца. Для большинства из них новым домом стали страны СНГ — там поселились 11 230 уехавших. Приехали жить в Новосибирскую область 15 827 иностранцев, в основном это мигранты из ближнего зарубежья (15 334 человека).


Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к переезду в другую страну ради работы. 75% опрошенных ответили, что уехали бы без сомнений.


НГС публикует цикл статей «Сибирь, до свидания!», в которых рассказывает о заграничной жизни бывших новосибирцев.

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