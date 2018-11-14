Хорошо там, где нас нет: 12 тысяч новосибирцев уехали жить за границу

Большинство из них поселились в странах ближнего зарубежья

В основном новосибирцы уезжают жить в страны СНГ

За первые девять месяцев 2018 года в Новосибирской области сложился миграционный прирост населения.







В регион переехали на 3052 человека больше, чем уехали из него, подсчитали аналитики Новосибирскстата.





Большинство жителей, выбывших из Новосибирской области за это время, уехали в другие регионы России. Таких оказалось 24 32 1 человек. В то же время в Новосибирскую область переселились 23 650 жителей из других российских регионов.







За границу в течение января – сентября переехали 1 2 104 новосибирца. Для большинства из них новым домом стали страны СНГ — там поселились 1 1 230 уехавших. Приехали жить в Новосибирскую область 15 827 иностранцев, в основном это мигранты из ближнего зарубежья (1 5 334 человека).







Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к переезду в другую страну ради работы. 75% опрошенных ответили, что уехали бы без сомнений.







НГС публикует цикл статей «Сибирь, до свидания!», в которых рассказывает о заграничной жизни бывших новосибирцев.