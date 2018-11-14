Соединяющий Нижнюю Ельцовку с Академгородком автобус изменил маршрут
В схему добавилась остановка – «Садовый проезд»
Сегодня, 14 ноября, меняется схема проезда автобуса №52, который соединяет Нижнюю Ельцовку и Академгородок.
«Для улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска будет изменен муниципальный маршрут регулярных перевозок № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ» на участке от улицы Лесосечной до улицы Тимакова в прямом и обратном направлениях», — поясняется в сообщении департамента транспорта мэрии Новосибирска.
Автобус будет двигаться по следующей схеме: улица Лесосечная, улица Экваторная, остановочный пункт общественного транспорта «ул. Экваторная», улица Экваторная, улица Зеленая горка, Садовый проезд, остановочный пункт общественного транспорта «Садовый проезд», Садовый проезд, улица Зеленая горка, улица Тимакова.
Ранее был изменён маршрут троллейбуса №10 — теперь он будет ходить по Красному проспекту до остановки «Муниципальный банк». Так решило большинство участников опроса, который проводил Центр управления городским автоэлектротранспортом.
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Александра Трофименко
Фото из архива НГС
Фрагмент справочника 2ГИС