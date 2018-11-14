Соединяющий Нижнюю Ельцовку с Академгородком автобус изменил маршрут

Ранее был изменён маршрут троллейбуса №10 — теперь он будет ходить по Красному проспекту до остановки «Муниципальный банк» . Так решило большинство участников опроса, который проводил Центр управления городским автоэлектротранспортом.

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Александра Трофименко

Фото из архива НГС

Фрагмент справочника 2ГИС

