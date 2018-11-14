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Соединяющий Нижнюю Ельцовку с Академгородком автобус изменил маршрут

В схему добавилась остановка – «Садовый проезд»

Маршрут изменили для удобства жителей
Маршрут изменили для удобства жителей


Сегодня, 14 ноября, меняется схема проезда автобуса №52, который соединяет Нижнюю Ельцовку и Академгородок.


«Для улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска будет изменен муниципальный маршрут регулярных перевозок № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ» на участке от улицы Лесосечной до улицы Тимакова в прямом и обратном направлениях», — поясняется в сообщении департамента транспорта мэрии Новосибирска.


Автобус будет двигаться по следующей схеме: улица Лесосечная, улица Экваторная, остановочный пункт общественного транспорта «ул. Экваторная», улица Экваторная, улица Зеленая горка, Садовый проезд, остановочный пункт общественного транспорта «Садовый проезд», Садовый проезд, улица Зеленая горка, улица Тимакова.


У маршрута появится заезд на остановку "Садовый проезд"
У маршрута появится заезд на остановку "Садовый проезд"


Ранее был изменён маршрут троллейбуса №10 — теперь он будет ходить по Красному проспекту до остановки «Муниципальный банк». Так решило большинство участников опроса, который проводил Центр управления городским автоэлектротранспортом.






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