Поиски завершились: девушка в длинной куртке нашлась спустя одиннадцать дней
Ксения Михайлова пропала перед длинными выходными
Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске закончились поиски 29-летней Ксении Михайловой, которая пропала 2 ноября.
Об этом сообщил поисковый отряд «Маяк» — подробностями о том, где была девушка, представители отряда не располагают.
«Мы этой информацией не располагаем. У нас заявители были сотрудники полиции, они нам сообщили, что она найдена», — уточнил руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Ксения Михайлова пропала 2 ноября. «Она сказала сожителю, что поехала на работу, но на работе она не появилась. <…> С 3 ноября её телефон недоступен. При поступлении свидетельств мы будем выезжать и обрабатывать информацию», — рассказывал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Тогда сообщалось, что пропавшая была одета в длинную куртку.
Сегодня НГС публиковал информацию о розыске другого пропавшего — в Новосибирске пропал 56-летний Виктор Грищенко. Он приехал из Красноярска в конце октября, но задержался здесь из-за проблем с машиной, а вскоре пропал после поездки на такси.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой