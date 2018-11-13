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Поиски завершились: девушка в длинной куртке нашлась спустя одиннадцать дней

Ксения Михайлова пропала перед длинными выходными

Полиция сообщила поисковому отряду, что пропавшая нашлась
Полиция сообщила поисковому отряду, что пропавшая нашлась


Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске закончились поиски 29-летней Ксении Михайловой, которая пропала 2 ноября.


Об этом сообщил поисковый отряд «Маяк» — подробностями о том, где была девушка, представители отряда не располагают.


«Мы этой информацией не располагаем. У нас заявители были сотрудники полиции, они нам сообщили, что она найдена», — уточнил руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Ксения Михайлова пропала 2 ноября. «Она сказала сожителю, что поехала на работу, но на работе она не появилась. <…> С 3 ноября её телефон недоступен. При поступлении свидетельств мы будем выезжать и обрабатывать информацию», — рассказывал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Тогда сообщалось, что пропавшая была одета в длинную куртку.


Сегодня НГС публиковал информацию о розыске другого пропавшего — в Новосибирске пропал 56-летний Виктор Грищенко. Он приехал из Красноярска в конце октября, но задержался здесь из-за проблем с машиной, а вскоре пропал после поездки на такси.

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