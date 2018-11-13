Авария на Октябрьском мосту заблокировала проезд с Восхода

ДТП случилось около 9 часов вечера





Вечером 13 ноября в Новосибирске подъезд к Октябрьскому мосту заблокировала авария, случившаяся на полосе в сторону левого берега.







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Пользователи сервиса Яндекс.Карты сообщили об аварии в 20:55. Скорость потока на подъезде к мосту со стороны улицы Восход упала до 3 километров в час. Затор растянулся больше чем на километр, машины стояли в пробке от улицы Кирова.





Пробка растянулась от Октябрьского моста до улицы Кирова





На прошлой неделе новосибирцы встали в пробку на Коммунальном мосту и от скуки они нарисовали ещё один мост в 2ГИС.