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Авария на Октябрьском мосту заблокировала проезд с Восхода

Скорость потока упала до 3 км/ч

ДТП случилось около 9 часов вечера
ДТП случилось около 9 часов вечера


Вечером 13 ноября в Новосибирске подъезд к Октябрьскому мосту заблокировала авария, случившаяся на полосе в сторону левого берега.


Если вы стали очевидцем этой аварии присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 


Пользователи сервиса Яндекс.Карты сообщили об аварии в 20:55. Скорость потока на подъезде к мосту со стороны улицы Восход упала до 3 километров в час. Затор растянулся больше чем на километр, машины стояли в пробке от улицы Кирова.


Пробка растянулась от Октябрьского моста до улицы Кирова
Пробка растянулась от Октябрьского моста до улицы Кирова


На прошлой неделе новосибирцы встали в пробку на Коммунальном мосту и от скуки они нарисовали ещё один мост в 2ГИС.

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