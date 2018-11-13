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Новосибирцам разрешат шуметь в новогоднюю ночь на час дольше

Норму вводят, чтобы новосибирцы могли встречать Новый год по Москве

В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года новосибирцам разрешат шуметь на час дольше
В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года новосибирцам разрешат шуметь на час дольше


Сегодня, 13 ноября, депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили изменить новую норму тишины для новогодней ночи — жителям региона разрешат громко праздновать до 4 часов утра, то есть на час дольше, чем в прошлых годах.


Предложение прозвучало на комитете Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.


«Временная рамка на новогодние праздники — 3 часа, она же была привязана к московскому времени встречи Нового года и к разнице с Москвой. А сейчас просто привели в соответствие: так как часовые пояса поменялись, то и привели просто в соответствие закон — к 4 часам, вот и вся разница. <…> Чтобы была какая-то хоть логика, потому что у кого-то друзья, у кого-то родственники. Тем более Москва — один из последних таких часовых поясов в России и крупная по отдалённости. Кто-то, может, празднует, ждёт по московскому [времени], <...> поэтому привязывали к ней», — объяснил корреспонденту НГС заместитель председателя комитета Евгений Смышляев.


Предложение депутатов касается п. 1 ст. 4 областного закона № 47 «Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан». 


Ранее текст этого пункта звучал так: «Не допускается в ночное время совершение действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени». 


В новой редакции закона этот пункт отредактируют — он будет звучать как «… за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января по местному времени».


Уже 22 ноября поправку должна будет утвердить сессия Заксобрания, добавил Смышляев.


Окончательный перевод стрелок на час вперёд одобрила Госдума РФ в июне 2016 года.

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