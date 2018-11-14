истории

Новосибирец снял фильм об учителе музыки, изменившем судьбу слабослышащего мальчика Феди

Преподаватель помог мальчику, у которого проблемы со слухом и речью

Фёдор вместе с мамой с большим интересом согласились принять участие в съёмках 
Фёдор вместе с мамой с большим интересом согласились принять участие в съёмках 


Режиссёр из Новосибирска Вадим Воронцов снял документальный фильм «Сильная доля», в котором рассказывает историю 14-летнего подростка Феди. У мальчика — проблемы со слухом и речью, но благодаря занятиям с педагогом по музыке Алексеем Бороздиным он научился говорить и общаться с людьми настолько, что поступил в обычную школу, а не в коррекционную. 


Это первая работа Вадима Воронцова в жанре документалистики. 


«Документалистика — это прежде всего поиск интересных героев. <…> Я узнал о том, что в Новосибирске живёт такой педагог Алексей Иванович Бороздин, и подумал, что было бы неплохо снять про него документальное кино. Это великий новосибирский педагог, который с помощью музыки работает с детьми-инвалидами, например с умственно отсталыми детьми, с детьми-аутистами. 


С помощью музыки он делает то, что раньше фактически считалось невозможным. 


То есть детей, которые считались необучаемыми абсолютно, он выводит на то, что они могут обучаться, многие из них поступают не в коррекционные школы, а обычные. Он один из тех людей, которыми наша область гордится и правильно делает. <…> И собственно, я к нему приехал и сказал, что хочу снимать кино. Он меня поддержал, и мы начали работу». 


Работа над фильмом началась еще в 2015 году. Сначала в планах был фильм только о самом учителе, но в процессе общения с педагогом, поиска идей и драматургии режиссёр решил, что нужен ещё один герой — им стал Федя. 


«Федя — это один из учеников Алексея Ивановича, с которым он очень долго занимался. Это мальчик с тяжелой судьбой, тяжелой болезнью в детстве: в фильме об этом рассказывается. У Феди полная потеря слуха, проблемы с речью, а Алексей Иванович научил его говорить, занимаясь с ним с самого раннего детства», — добавил Вадим Воронцов. 


Когда режиссёр рассказал идею маме Феди Юлии Некипеловой, она с радостью согласилась на то, чтобы сын принял участие в съёмках.


«Я считаю, что наша история уникальная и будет интересна людям, кому-то она может помочь. Сам Фёдор с большим удовольствием отреагировал на предложение. Сначала съёмки были в школе, потом дома — он с интересом наблюдал, как снимают обычную для него жизнь», — рассказала корреспонденту НГС Юлия Некипелова. 


Сейчас Фёдор учится в шестом классе Православной гимназии в Академгородке
Сейчас Фёдор учится в шестом классе Православной гимназии в Академгородке


По словам режиссёра, он начал снимать кино один, однако вскоре понял, что в одиночку будет трудно, поэтому обратился за помощью к друзьям в Красноярске — «Сибирской студии независимого кино». 


«Я понял, что очень важны будут музыка и звуки в этом фильме, а одному невозможно снять и кадры, и звук. Мне нужна была команда, поэтому я начал искать деньги на то, чтобы это все снять, чтобы была полноценная команда с оператором, звукооператором. И мне повезло, потому что у меня есть хорошие друзья в Красноярске, они помогли мне получить президентский грант на поддержку фильма. И благодаря этому мы смогли провести уже такой хороший и долгий съёмочный период», — сообщил режиссёр. 



Съёмки фильма закончились в апреле этого года, а его премьера состоится 22 ноября в кинозале «Синема». 


Неделю назад состоялась премьера документального фильма о Новосибирске. Авторы сняли четыре видеоролика о тихом центре, реке Ельцовке и рассказали о революции 1917 года и жилищных проблемах города в XX веке.

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