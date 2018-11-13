И всё-таки перекроют: мэр Локоть сделает часть улицы Ленина пешеходной на Новый год

Об этом он заявил сегодня на оргкомитете по подготовке к празднику

Пока неизвестно, какой участок улицы и в какое время будут перекрывать





Власти Новосибирска решили вернуться к идее перекрытия улицы Ленина на новогодние праздники — они вновь обсуждают закрытие улицы для машин в конце декабря – начале января.





Такое решение принял мэр Анатолий Локоть сегодня, 13 ноября, на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года.





Ещё на прошлой неделе точка зрения администрации города была противоположной — начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова объясняла, что перекрытия приносили неудобства работникам соседних зданий.





«По результатам социологических опросов горожане положительно относятся к тому, что в праздничные дни улица Ленина становится зоной общественного пространства. Другой вопрос, что нужно выбрать оптимальный период времени для перекрытия этой улицы. Он должен совпадать с каникулярным периодом, чтобы не создавать проблем для тех, кто работает в этой части города. В ходе подготовительных мероприятий все эти вопросы будут решены», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.







Локоть поручил подразделениям мэрии разработать концепцию праздничных мероприятий на улице Ленина в дни новогодних праздников — там будет ярмарка.







«Кроме того, все участники оргкомитета согласились, что этот участок улицы Ленина — самое удобное место для проведения традиционной Рождественской ярмарки», — подчеркнул Анатолий Локоть.