Травников нашёл нового министра в институте СО РАН
Пока новый министр отказался комментировать задачи нового ведомства
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил на должность министра науки заместителя директора Института ядерной физики СО РАН Алексея Васильева.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. «Глава Новосибирской области Андрей Травников 13 ноября подписал распоряжение о назначении Алексея Васильева на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области с 13 ноября 2018 года», — сообщили в пресс-службе правительства.
Сам Алексей Васильев отказался подробно комментировать своё назначение и задачи, которые перед ним стоят. «Пока мы договорились, что никаких комментариев в этой связи я давать не буду, лишь подтверждаю этот факт. Я уволен из Института ядерной физики и сегодняшним распоряжением назначен на эту должность. Думаю, что в ближайшее время мы дадим какой-нибудь комментарий, чем будет заниматься новое министерство и какие задачи решать», — уточнил Алексей Васильев.
На сайте Института ядерной физики Алексей Васильев указан в должности заместителя директора, также указана его учёная степень — кандидат физико-математических наук. В пресс-службе также добавили, что новый министр начинал работать в физической лаборатории Института ядерной физики в должности лаборанта.
Министерство науки создано в Новосибирской области минувшей осенью. До этого в регионе работало ведомство, которое помимо науки курирует и сферу образования — сейчас этим тоже занимается отдельное министерство.
Вчера Травников назначил нового главу министерства природных ресурсов и экологии — им стал бывший заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Андрей Даниленко.
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Дмитрий Здорников
Фото inp.nsk.su