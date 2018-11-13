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Травников нашёл нового министра в институте СО РАН

Пока новый министр отказался комментировать задачи нового ведомства

Указ о назначении был подписан сегодня губернатором Новосибирской области
Указ о назначении был подписан сегодня губернатором Новосибирской области


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил на должность министра науки заместителя директора Института ядерной физики СО РАН Алексея Васильева.


Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. «Глава Новосибирской области Андрей Травников 13 ноября подписал распоряжение о назначении Алексея Васильева на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области с 13 ноября 2018 года», — сообщили в пресс-службе правительства.


Сам Алексей Васильев отказался подробно комментировать своё назначение и задачи, которые перед ним стоят. «Пока мы договорились, что никаких комментариев в этой связи я давать не буду, лишь подтверждаю этот факт. Я уволен из Института ядерной физики и сегодняшним распоряжением назначен на эту должность. Думаю, что в ближайшее время мы дадим какой-нибудь комментарий, чем будет заниматься новое министерство и какие задачи решать», — уточнил Алексей Васильев.


На сайте Института ядерной физики Алексей Васильев указан в должности заместителя директора, также указана его учёная степень — кандидат физико-математических наук. В пресс-службе также добавили, что новый министр начинал работать в физической лаборатории Института ядерной физики в должности лаборанта.


Министерство науки создано в Новосибирской области минувшей осенью. До этого в регионе работало ведомство, которое помимо науки курирует и сферу образования — сейчас этим тоже занимается отдельное министерство. 


Вчера Травников назначил нового главу министерства природных ресурсов и экологии — им стал бывший заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Андрей Даниленко.

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