Во дворах на Димитрова открылось секретное кафе для тех, кто не ест мясо

Кафе работает в старом здании института — теперь в него можно зайти за пиццей или десертами

Веганская пицца стоит в лофте 150 рублей





В арт-кластере «Лофт НСК» открылась для широкой публики вегетарианская кондитерская «Соловей». Ранее заведение обслуживало только посетителей лофта и Института метрологии, на территории которого расположен лофт.





Как рассказал корреспонденту создатель и основатель лофта Степан Вертинский, формально еду в этом арт-пространстве готовили всегда, но до последнего времени заведение обслуживало в основном резидентов и посетителей. В лофте расположены больше десяти творческих студий — они занимаются фото, керамикой, изобразительными искусствами. С ноября здешнее кафе под названием «Соловей» внесено в базу 2ГИС и открыто для посетителей, которые пришли поесть или выпить кофе специально.







Вход в арт-пространство спрятан за ярко раскрашенной дверью. До появления здесь «Лофта» здание стояло пустым, его законсервировали еще в советское время после того, как рядом отстроили большой новый корпус





Сейчас «Соловей» представляет собой две комнаты на втором этаже здания, разделенные коридором. В меньшей из комнат находится кухня, а крупная отдана под зал. В зале этом стоит всего три столика, два из которых совсем небольшие, но Вертинский обещает вынести дополнительные столы и стулья, «если придут люди». И мебель, и предметы обихода собраны создателями и посетителями лофта с миру по нитке.







«Соловей» обладает крайне низкой плотностью столов на квадратный метр зала — этот показатель для Новосибирска можно считать уникальным





Кухней в кафе занимается Савелий Осипов. Основная особенность кафе состоит в том, что блюда и десерты здесь подходят для вегетарианцев и частично веганов, то есть тех, кто не ест в принципе никакую пищу животного происхождения, включая молочные продукты. Так, все торты и пирожные здесь делаются без добавления яиц. Это касается даже популярного сейчас десерта макароны (или макаруны, как их называют ещё на американский манер). В этом десерте в качестве основного ингредиента присутствует яичный белок, но в «Соловье» его заменили специальной жидкостью на основе гороха.







Макарон, изготовленный без яиц, за 40 рублей





Кроме тортов и пирожных в кафе также без яиц готовят пиццу, в том числе для веганов, — в её рецепте нет ни дрожжей, ни сыра (его заменяют на тофу). Маленькая «Маргарита» стоит здесь 100 рублей, веганская пицца — 150 рублей. Цены на напитки начинаются от 70 рублей за травяной чай или американо.





«Соловей» — не первая в Новосибирске попытка создать заведение для вегетарианцев и веганов. Так, в 2014 году владельцы магазина вегетарианских продуктов «Джаганнат» открыли вторую точку на левом берегу. В её составе работала небольшая закусочная. Вегетарианским было меню и в кафе индийской кухни «Ом», которое уже закрыто.

