Могло быть хуже: в правительстве заявили, что новые тарифы на проезд могли быть ещё выше
Глава департамента по тарифам объяснил, что перевозчики просили и 56 рублей за билет
Начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров назвал окончательные тарифы на проезд в общественном транспорте в Новосибирске — по его словам, транспортные предприятия просили о ещё большем повышении, но областные чиновники им отказали.
«Правлением департамента по тарифам Новосибирской области принято решение об изменении с 1 декабря 2018 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом. Это автобусы, метрополитен, "Горэлектротранспорт", — сообщил сегодня Гарей Асмодьяров. — Тариф для перевозки автобусом с 1 декабря 2018 года будет составлять 22 рубля. Тариф на перевозку пассажиров в муниципальном предприятии "[Новосибирский] метрополитен" будет составлять 22 рубля. И на "Горэлектротранспорте" будет составлять 21 рубль».
По его словам, новый тариф высчитывали тремя методами. «Помимо методов индексации проанализировали фактические расходы перевозчиков по 2016-му, 2017-му [годам], первого квартала 2018 года. Также попытались провести, применить метод нормирования расходов на перевозку пассажиров», — объяснил глава тарифного департамента.
По словам Гарея Асмодьярова, предприятия просили сделать тариф ещё выше.
«Заявка метрополитена — 31 рубль 90 копеек, "Горэлектротранспорта" — 24 рубля 22 копейки. По перевозчикам было даже порядка 56 рублей и больше», — рассказал Асмодьяров.
Он уточнил, что срок действия новых тарифов — не меньше года. После этого департамент будет анализировать работу транспортных предприятий.
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Анна Богданова
Фото Анны Золотовой