Могло быть хуже: в правительстве заявили, что новые тарифы на проезд могли быть ещё выше

Глава департамента по тарифам объяснил, что перевозчики просили и 56 рублей за билет

Гарей Асмодьяров заявил, что через год департамент по тарифам изучит работу транспортных предприятий, которым разрешили повысить стоимость проезда





Начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров назвал окончательные тарифы на проезд в общественном транспорте в Новосибирске — по его словам, транспортные предприятия просили о ещё большем повышении, но областные чиновники им отказали.





«Правлением департамента по тарифам Новосибирской области принято решение об изменении с 1 декабря 2018 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом. Это автобусы, метрополитен, "Горэлектротранспорт", — сообщил сегодня Гарей Асмодьяров. — Тариф для перевозки автобусом с 1 декабря 2018 года будет составлять 22 рубля. Тариф на перевозку пассажиров в муниципальном предприятии "[Новосибирский] метрополитен" будет составлять 22 рубля. И на "Горэлектротранспорте" будет составлять 21 рубль».





По его словам, новый тариф высчитывали тремя методами. «Помимо методов индексации проанализировали фактические расходы перевозчиков по 2016-му, 2017-му [годам], первого квартала 2018 года. Также попытались провести, применить метод нормирования расходов на перевозку пассажиров», — объяснил глава тарифного департамента.





По словам Гарея Асмодьярова, предприятия просили сделать тариф ещё выше.





«Заявка метрополитена — 31 рубль 90 копеек, "Горэлектротранспорта" — 24 рубля 22 копейки. По перевозчикам было даже порядка 56 рублей и больше», — рассказал Асмодьяров.





Он уточнил, что срок действия новых тарифов — не меньше года. После этого департамент будет анализировать работу транспортных предприятий.