От ветра могут рухнуть: прокуроры нашли опасные башенные краны рядом с долгостроем в центре города

Они простаивают уже несколько лет

В прокуратуре считают, что краны могут упасть от непогоды — это может быть опасно для жителей соседних домов и учеников школы рядом со стройплощадкой





Работники прокуратуры и Ростехнадзора побывали на затянувшейся стройке дома № 30А на улице Сибирской в Железнодорожном районе Новосибирска и обнаружили опасные башенные краны, которые простаивают несколько лет.







«Длительное время краны не эксплуатируются, и есть потенциальная опасность обрушения. В связи с этим была проведена проверка с привлечением специалиста Сибирского управления Ростехнадзора», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Хоменко.







Представители ведомств проверили, как строители соблюдают законодательство о промышленной безопасности при работе с башенными кранами.





«Там расположено два башенных крана. Один принадлежит ООО "СК «Ника»", другой принадлежит организации ООО "Башкран"», — пояснил Андрей Хоменко.







Он уточнил, что прокуратура и Ростехнадзор обнаружили несколько нарушений — например, у строителей не оказалось заключения экспертизы промышленной безопасности на башенные краны.





«Не проведено обследование рельсовых путей, по которым движутся эти краны. Также выявлены нарушения, [имеющие отношение] непосредственно к устройству этих рельсовых путей: деформированы крепления тупиковых упоров, нет захватов на тележке. То есть данные нарушения могут привести к тому, что при сильном ветре краны сдвинутся с места, пойдут по этому рельсовому пути и, соответственно, могут обрушиться. <…>





Под угрозой жильцы близлежащих домов, которые там просто ходят по этому двору, и учащиеся расположенной рядом школы», — сообщил помощник прокурора района.







Он пояснил, что прокуратура внесла представления руководителям обеих компаний с требованием справиться с нарушениями.







«Но если они решат вместо устранения просто краны убрать, то они вправе это сделать. Это будет тоже надлежащим выполнением своих обязательств с их стороны. Но мы таких требований, конечно, не заявляли», — добавил Андрей Хоменко.







Кроме того, по его информации, Ростехнадзор сейчас рассматривает административные дела о нарушении требований промышленной безопасности в отношении руководителей «Башкрана» и «СК "Ника"» (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Также на главу ООО «СК "Ника"» составлен протокол за то, что у компании нет страховки на случай аварии с башенным краном (ст. 9.19 КоАП РФ).





Как сообщил корреспонденту генеральный директор ООО «СК "Ника"» (генподрядчик строительства) Василий Безруков, компания не работает на этой площадке с 2012 года из-за затяжных судебных тяжб с заказчиком строительства — ТСЖ «Наш дом». Но при этом, по словам Безрукова, генподрядчик в любом случае собирается достраивать дом и поэтому планирует устранить все претензии к башенным кранам.







«Там нет одного тормозного башмака, к сожалению, почему-то. То есть установим тормозной башмак, установим стрелу по ветру. То есть наведем порядок. То есть замечания <…> устраним в отведённый нам срок», — заявил Василий Безруков.







Что касается второго крана, принадлежащего субподрядчику — ООО «Башкран», то строители задумываются о том, чтобы вообще убрать его с площадки, добавил гендиректор СК «Ника».





