В Новосибирск привезли новый KIA Sportage: у него «губы уточкой»
Новый автомобиль продаётся по цене от 1,3 миллиона рублей
В Новосибирске начались официальные продажи обновленного кроссовера KIA Sportage, первые автомобили поступили в дилерские центры. Машина претерпела многочисленные изменения.
«Новая форма бампера, обновленная решётка радиатора, выразительная светодиодная оптика, новый дизайн колёсных дисков. Новое рулевое колесо, обновлённая приборная панель и 8-дюймовый безрамочный дисплей навигационной системы», — описала корреспонденту НГС новую модель специалист по рекламе и маркетингу официального дилера KIA «Мегапарк» Анна.
Передняя часть кузова добавила кроссоверу «губы уточкой» — характерный эффект появляется от сочленения верхней и нижней частей бампера через узкую хромированную накладку. Sportage предлагается с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с., 2,4-литровым мощностью 184 л.с. и 2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с. Коробка передач — механика или автомат.
Стоимость нового кроссовера увеличилась и составляет от
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Дмитрий Косенко
Фото предоставлено компанией «Мегапарк»