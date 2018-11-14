В Новосибирск привезли новый KIA Sportage: у него «губы уточкой»

Новый автомобиль продаётся по цене от 1,3 миллиона рублей

Стоимость нового кроссовера увеличилась и составляет от 1 329 900 до 2 244 900 рублей





В Новосибирске начались официальные продажи обновленного кроссовера KIA Sportage, первые автомобили поступили в дилерские центры. Машина претерпела многочисленные изменения.





«Новая форма бампера, обновленная решётка радиатора, выразительная светодиодная оптика, новый дизайн колёсных дисков. Новое рулевое колесо, обновлённая приборная панель и 8-дюймовый безрамочный дисплей навигационной системы», — описала корреспонденту НГС новую модель специалист по рекламе и маркетингу официального дилера KIA «Мегапарк» Анна.





Передняя часть кузова добавила кроссоверу «губы уточкой» — характерный эффект появляется от сочленения верхней и нижней частей бампера через узкую хромированную накладку. Sportage предлагается с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с., 2,4-литровым мощностью 184 л.с. и 2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с. Коробка передач — механика или автомат.





Стоимость нового кроссовера увеличилась и составляет от 1 329 900 до 2 244 900 рублей. Конкурирует Sportage с Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail.





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